«Холостяк»: участником нового сезона станет ветеран войны

Что известно о главном герое романтического проекта

Автор: Коваленко Наталья

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Телеканал СТБ объявил о старте работы над тринадцатым сезоном романтического реалити-шоу «Холостяк». Главным героем проекта станет военный, ветеран, общественный деятель, автор книги «История упрямого мужчины» и участник национальной сборной Invictus Games Александр «Терен» Будько.

Александру 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А вскоре стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь» с позывным «Терен». Тяжелое ранение в боях за Харьковщину, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. В его сердце — безграничная любовь к Украине и жизни. Любовь, с которой он может все.

Александр «Терен» Будько стал новым участником «Холостяка» Фото: Пресс-служба

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Активный образ жизни, преодоление внутренних и внешних барьеров, развитие инклюзии в Украине и помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта — одни из целей деятельности Терена. Сегодня его имя знают не только в Украине, но и в мире. Призер по плаванию международных спортивных соревнований «Игры Непокоренных», соавтор и ведущий известного YouTube-проекта «Отвал ног или All инклюзив». Соавтор благотворительных лимитированных коллекций украшений и одежды, средства по продаже которых направлены на нужды Сил обороны. Он танцевал вместе с артистами труппы United Ukrainian Ballet на сцене в Калифорнии (США). О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер. Им восхищается британская королевская семья, и ему аплодировали Канны.

Александр «Терен» Будько стал новым участником «Холостяка» Фото: Пресс-служба

«"Холостяк" для меня — это шанс встретить своего человека, с которым хочется попытаться создать семью, — признается Терен. — На собственном опыте знаю, что чудес можно ждать отовсюду, и верю, что на телепроекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать многие хорошие и позитивные идеи, которые меняют нас к лучшему. Я не ищу идеала. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться по любым темам. Которые искренне реагируют на шутки, потому что я много шучу и иногда достаточно нетипично. Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы он был украиноязычным, поддерживал все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства».

Стоит отметить, что впервые за все сезоны телеканал СТБ одновременно объявляет имя «Холостяка» и приглашает в проект девушек, желающих построить отношения с Тереном.