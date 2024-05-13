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Анна Тринчер сделала «операцию мечты»

Певица показала первое видео после хирургического вмешательства

Автор: Коваленко Наталья
Анна Тринчер сделала «операцию мечты»
Анна Тринчер сделала «операцию мечты» instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица и актриса Анна Тринчер сообщила фанам, что исполнилась «мечта ее жизни». На своей странице в Инстаграм 22-летняя артистка объявила о том, что перенесла операцию на глазах.

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По словам Тринчер, ей надоело носить линзы и страдать синдромом сухого глаза, поэтому она решилась на лазерную корекцию зрения. Знаменитость показала, как проходила повторное обследование перед хирургическим вмешательством.

Также на странице Анны появилось первое видео, снятое после операции. На ролике исполнительница в офтальмологическом кабинете со слезами на глазах радуется, что может четко видить.

«Я сделала операцию — лазерную коррекцию зрения. Мечта моей жизни сбылась.  Слезы. Счастье», — написала Тринчер под роликом.

Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official
Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official

Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official
Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official

Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official
Тринчер сделала операцию на глазах instagram.com/annatrincher_official

Ранее мы писали, что  FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Тринчер, операции звезд

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