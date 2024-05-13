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Аlyona Alyona вернулась из Евровидения без Jerry Heil: как ее встретили в Киеве

На железнодорожном вокзале певицу встречали ее родители и поклонники

Автор: Коваленко Наталья
Аlyona Alyona вернулась из Евровидения без Jerry Heil: как ее встретили в Киеве
Аlyona Alyona вернулась из Евровидения без Jerry Heil: как ее встретили в Киеве instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Аlyona Alyona вернулась в Украину из шведского Мальме, где принимала участие в песенном конкурсе Евровидение-2024. В Сети уже появилось первые видео, где рэпершу встречают на железнодорожнем вокзале в Киеве с объятиями и букетами цветов фанаты и ее родители — Светлана и Олег Савраненко.

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В ролике видно, как Аlyona Alyona выходит из поезда в футболке с надписью Free Azovstal Defenders и ключом — символом благотворительного сбора на восстановление Великокостромской гимназии. Дя артистки стало полной неожиданностью появление в толпе журналистов и поклонников ее мамы и папы с синими и желтыми цветами.

Отметим, что Аlyona Alyona вернулась в столицу Украины без певицы Jerry Heil, с которой в дуэте пела на Евровидении песню Teresa & Maria и заняла третье место. По слухам в Сети, у Jerry Heil в ближайшие дни запланировано выступление во Франции.

Ранее мы писали, что  FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.

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Теги:
Евровидение, alyona alyona, песенный конкурс, Jerry Heil

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