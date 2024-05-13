Певец объявил о рождении первенца в начале апреля

Автор: Коваленко Наталья

Козловский снял жену во время кормления грудью их сына instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский исполнитель и военнослужащий Виталий Козловский обнародовал новое фото с сыном Оскаром, о рождении которого объявил 4 апреля в интервью Рамине Эсхакзай.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист запостил кадр, где его жена и менеджер Юлия Бакуменко в белом халате держит ребенка на руках.

На фото запечатлен момент, когда возлюбленная Козловского кормит грудью их первенца. Поводом для публикации трогательного снимка стал День матери, который в Украине отмечали 12 мая.

«С днем матери #спасибо», — лаконично подписал Виталий.

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