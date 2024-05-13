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Украинские знаменитости показали, как выглядят их мамы

Какие фото публиковали звезды украинского шоу-бизнеса на День матери

Автор: Коваленко Наталья
Украинские знаменитости показали, как выглядят их мамы
Украинские знаменитости показали, как выглядят их мамы instagram.com/antytila_official, instagram.com/kamenskux

Украинские селебритис поделились редкими фотографиями из семейных альбомов. Поводом для публикации трогательных снимков стал День матери, который в Украине и в более 80-ти странах мира в этом году отпраздновали 12 мая.

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Популярные певцы, актеры, блогеры и ведущие показали архивные кадры со своими мамами. Свои посты они дополнили теплыми пожеланиями в праздник и воспоминаниями о своем детстве.

Какие фото публиковали украинские знаменитости на День матери-2024, смотрите далее в нашей подборке.

  • Певица Настя Каменских

               

Победительница Евровидения-2004 Руслана

              

  • Певец Дмитрий Монатик

   

  • Участница Евровидения-2024 Alyona Alyona  

Фронтмен группы «Без обмежень» Сергей Танчинець         

Актриса Екатерина Тышкевич              

   

Актриса Антонина Хижняк                    

Ведущий Юрий Горбунов            

  • Актриса Ольга Сумская              

   

  • Певец Михаил Хома (Дзидзьо)               

  • Участники группы «Антитела»             

   

  • Ведущая Лилия Ребрик    

   

  • Певица Злата Огневич                 

   

  • Актриса Анна Саливанчук                     

  • Певец Александр Пономарев                  

  • Певица Ирина Федишин              

   

  • Ведущая Соломия Витвицкая                

   

  • Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко                      

   

  • Блогерша Саша Бо            

  • Певица Даша Астафьева

Мама Даши Астафьевой instagram.com/da_astafieva
Мама Даши Астафьевой instagram.com/da_astafieva
   

  • Балерина Екатерина Кухар

Мама Екатерины Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official
Мама Екатерины Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official
               

  • Экс-участница «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова

Мама Анастасии Кожевниковой instagram.com/anastasiakozhevnikova
Мама Анастасии Кожевниковой instagram.com/anastasiakozhevnikova
                           

  • Ведучий Владимир Остапчук

Мама Владимира Остапчука instagram.com/vova_ostapchuk
Мама Владимира Остапчука instagram.com/vova_ostapchuk
   

  • Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова

Мама Миши Романовой instagram.com/misharomanova
Мама Миши Романовой instagram.com/misharomanova
                           

  • Звезда «Скаженого весілля» Полина Василина          

Мама Полины Василины instagram.com/apollinariya_vasylyna
Мама Полины Василины instagram.com/apollinariya_vasylyna
                           

  • Актриса Дарья Петрожицкая

Мама Дарьи Петрожицкой instagram.com/petrozhitskaya
Мама Дарьи Петрожицкой instagram.com/petrozhitskaya
   

  • Актриса Наталка Денисенко

«Хочу привітати всіх мам з Днем Матері. Бути мамою, для мене — це і величезна відповідальність, і випробування, але і неймовірний ресурс, пригода та найбільше щастя!!! Ніщо так не розкриває серце до безумовної любові, як бути мамою. Материнство змінило мій характер в кращий бік! І звичайно, дякую тобі, мама, що дала мені життя, і стільки любові, і стільки підтримки, яку я відчуваю і зараз!!! Я люблю тебе. Обіймаю всіх матусь».

Мама Наталки Денисенко instagram.com/natalka_denisenko
Мама Наталки Денисенко instagram.com/natalka_denisenko
   

Ранее мы писали, что  FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.

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Теги:
день матери, Даша Астафьева, Настя Каменских, Тарас Тополя, мамы звезд

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