Украинские знаменитости показали, как выглядят их мамы

Какие фото публиковали звезды украинского шоу-бизнеса на День матери

Автор: Коваленко Наталья

Украинские селебритис поделились редкими фотографиями из семейных альбомов. Поводом для публикации трогательных снимков стал День матери, который в Украине и в более 80-ти странах мира в этом году отпраздновали 12 мая.

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Популярные певцы, актеры, блогеры и ведущие показали архивные кадры со своими мамами. Свои посты они дополнили теплыми пожеланиями в праздник и воспоминаниями о своем детстве.

Какие фото публиковали украинские знаменитости на День матери-2024, смотрите далее в нашей подборке.

Певица Настя Каменских

Победительница Евровидения-2004 Руслана

Певец Дмитрий Монатик

Участница Евровидения-2024 Alyona Alyona

Фронтмен группы «Без обмежень» Сергей Танчинець

Актриса Екатерина Тышкевич

Актриса Антонина Хижняк

Ведущий Юрий Горбунов

Актриса Ольга Сумская

Певец Михаил Хома (Дзидзьо)

Участники группы «Антитела»

Ведущая Лилия Ребрик

Певица Злата Огневич

Актриса Анна Саливанчук

Певец Александр Пономарев

Певица Ирина Федишин

Ведущая Соломия Витвицкая

Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко

Блогерша Саша Бо

Певица Даша Астафьева

Мама Даши Астафьевой instagram.com/da_astafieva

Балерина Екатерина Кухар

Мама Екатерины Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Экс-участница «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова

Мама Анастасии Кожевниковой instagram.com/anastasiakozhevnikova

Ведучий Владимир Остапчук

Мама Владимира Остапчука instagram.com/vova_ostapchuk

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова

Мама Миши Романовой instagram.com/misharomanova

Звезда «Скаженого весілля» Полина Василина

Мама Полины Василины instagram.com/apollinariya_vasylyna

Актриса Дарья Петрожицкая

Мама Дарьи Петрожицкой instagram.com/petrozhitskaya

Актриса Наталка Денисенко

«Хочу привітати всіх мам з Днем Матері. Бути мамою, для мене — це і величезна відповідальність, і випробування, але і неймовірний ресурс, пригода та найбільше щастя!!! Ніщо так не розкриває серце до безумовної любові, як бути мамою. Материнство змінило мій характер в кращий бік! І звичайно, дякую тобі, мама, що дала мені життя, і стільки любові, і стільки підтримки, яку я відчуваю і зараз!!! Я люблю тебе. Обіймаю всіх матусь».

Мама Наталки Денисенко instagram.com/natalka_denisenko

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