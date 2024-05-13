Украинские знаменитости показали, как выглядят их мамы
Какие фото публиковали звезды украинского шоу-бизнеса на День матери
Украинские селебритис поделились редкими фотографиями из семейных альбомов. Поводом для публикации трогательных снимков стал День матери, который в Украине и в более 80-ти странах мира в этом году отпраздновали 12 мая.
Читай также: Евровидение-2024: какие баллы Украине поставили зрители Польши, Израиля и других стран-участницПопулярные певцы, актеры, блогеры и ведущие показали архивные кадры со своими мамами. Свои посты они дополнили теплыми пожеланиями в праздник и воспоминаниями о своем детстве.
Какие фото публиковали украинские знаменитости на День матери-2024, смотрите далее в нашей подборке.
- Певица Настя Каменских
Победительница Евровидения-2004 Руслана
- Певец Дмитрий Монатик
- Участница Евровидения-2024 Alyona Alyona
Фронтмен группы «Без обмежень» Сергей Танчинець
Актриса Екатерина Тышкевич
Актриса Антонина Хижняк
Ведущий Юрий Горбунов
- Актриса Ольга Сумская
- Певец Михаил Хома (Дзидзьо)
- Участники группы «Антитела»
- Ведущая Лилия Ребрик
- Певица Злата Огневич
- Актриса Анна Саливанчук
- Певец Александр Пономарев
- Певица Ирина Федишин
- Ведущая Соломия Витвицкая
- Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко
- Блогерша Саша Бо
- Певица Даша Астафьева
- Балерина Екатерина Кухар
- Экс-участница «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова
- Ведучий Владимир Остапчук
- Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова
- Звезда «Скаженого весілля» Полина Василина
- Актриса Дарья Петрожицкая
- Актриса Наталка Денисенко
«Хочу привітати всіх мам з Днем Матері. Бути мамою, для мене — це і величезна відповідальність, і випробування, але і неймовірний ресурс, пригода та найбільше щастя!!! Ніщо так не розкриває серце до безумовної любові, як бути мамою. Материнство змінило мій характер в кращий бік! І звичайно, дякую тобі, мама, що дала мені життя, і стільки любові, і стільки підтримки, яку я відчуваю і зараз!!! Я люблю тебе. Обіймаю всіх матусь».
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