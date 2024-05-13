Что делать, если охрип? Спасательные советы от актрисы Алины Кошарной

В перерыве между съемками шоу «єПитання» актриса Алина Кошарная рассказала Afisha.bigmir.net о специальных упражнениях для голосовых связок.

Автор: Кива Александр

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Весной погода обманчива: солнышко только начинает греть, а мы уже снимаем куртки и шапки. Призываем каждого беречь себя!

Если почувствовали, что болезнь таки одерживает верх, обратитесь к врачу и дайте себе время на выздоровление. Однако во взрослой жизни не всегда есть роскошь в виде дополнительных выходных для восстановления организма.

Если вы пролечились и завтра уже должны выйти на работу, но голос до сих пор хриплый, ловите лайфхаки от звезды сериалов «Связь» и «Молодая» (Новый канал) Алины Кошарной. Недавно актриса охрипла, но должна была отрабатывать утренние эфиры на радио. За кулисами семейного шоу «єПитання», свежие выпуски которого выходят каждый понедельник в 20:00 на Новом, актриса поделилась c Afisha.bigmir.net, как спасалась.

– Честно говоря, я до сих пор лечу кашель. Никак не могу избавиться от него. Это трэш! Пожалуйста, берегите себя, потому что эти вирусы – полная беда, – говорит Алина Кошарная. – Но, несмотря на болезнь, я должна была провести прямые эфиры на еще одной моей работе – на радио. Это был настоящий вызов.

Когда Алина приезжала в студию, сразу заваривала большую чашку теплого чая.

– И после каждого выхода в эфир «запивала» им кашель! Иначе вообще не могла. Также лекарство на основе исландского мха – это мастхэв для лечения горла, – делится актриса. – Еще есть несколько упражнений, но мне очень трудно описать словами. Во время их выполнения нужно голосом будто бы глубоко прорычать. И благодаря этому мы расслабляем голосовые связки.

Включайте шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк по понедельникам в 20:00 на Новом канале!