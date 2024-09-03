Узнайте, какие приборы потребляют больше всего электричества.

Автор: Сайко Леся

В доме имеется множество электроприборов, от самых маленьких до самых больших. Но, будем честны, большинство из них остаются постоянно связанными с властью. Очевидно, что мы не собираемся развлекаться, отключая холодильник или морозильник каждые четверть часа. Но как насчет всех остальных? Телевизор, компьютер, микроволновая печь, кофеварка, зарядные устройства... Действительно ли необходимо держать их постоянно подключенными к сети, даже когда вы ими не пользуетесь? Потому что ведь счет за электроэнергию падает каждый месяц. Однако вам нужно знать, что даже в выключенном состоянии ваше оборудование все равно потребляет энергию. Что, если вы перестанете выбрасывать деньги в окно?

Какие устройства потребляют больше всего энергии?

По некоторым оценкам, почти 40 приборов потребляют большую часть энергии дома. Каждый год они увеличивают ваши счета за электроэнергию. Кроме того, чтобы оптимизировать это потребление, Агентство по управлению окружающей средой и энергетикой (Ademe) подчеркивает важность отключения устройств, которые потребляют энергию без необходимости. Между нами говоря, в этом есть смысл, но мы этим фактом сильно пренебрегаем. И все же, кроме нескольких секунд, что мы в конечном итоге теряем, отключив их?

Хотите знать, какие устройства потребляют больше всего электроэнергии? За исключением, конечно, самых больших, таких как холодильник или морозильник. Что ж, в этом списке мы находим вверху: телевизор, аудиосистему, игровую консоль или даже экран компьютера. Особо отметим, что телевизор, оснащенный светодиодной технологией, потребляет на 25% меньше, чем ЖК-экраны, и до 40% меньше, чем плазменные экраны!

Поэтому не забывайте часто отключать электрический водонагреватель, стиральную и посудомоечную машины. Они также увеличивают это «фантомное» потребление. В зависимости от модели внутренний блок может потреблять от 5 до 20 Вт электроэнергии. Обратите внимание, что лучшие современные Wi-Fi-роутеры в среднем могут потреблять 10 Вт.

Так что да, вам может показаться ограничительным необходимость постоянно отключать все эти устройства. Но вы быстро привыкнете это делать. По крайней мере, если это не удается, заведите привычку отключать их от розеток, когда отправляетесь, например, в путешествие или даже на выходные. Все же было бы приятнее сэкономить, не так ли? А как насчет компьютера, ноутбука или настольного компьютера? Вы думали, что после выключения он больше не потреблял электроэнергию? Подумайте еще раз. Пока он остается подключенным к электросети, вы все равно тратите энергию впустую.

Потребляет ли энергию зарядное устройство?

Разница не будет заметна через месяц-два. Но через некоторое время, если вы будете постоянно держать зарядные устройства для телефонов подключенными, даже не используя их, это отразится в счете. Конкретно, эти зарядные устройства оснащены несколькими интегральными схемами с внутренней медной катушкой, которая передает остаточный ток, необходимый мобильному телефону (зарядные устройства даже преобразуют переменное электричество). Поэтому даже при извлечении смартфона цепь не отключается полностью от розетки. Результат: ваше зарядное устройство по-прежнему потребляет энергию. Итак, постарайтесь выработать рефлекс систематически вынимать его из розетки, когда он вам больше не нужен.

Стоит ли отключать все электроприборы, чтобы сэкономить электроэнергию?

Да, гораздо разумнее было бы выдернуть их из розетки. В большинстве домохозяйств электронные устройства потребляют много энергии. И это, даже когда они находятся в режиме ожидания или полностью выключены. Особенно это касается телевизоров, компьютеров, принтеров и аудиоустройств. И если вы хотите избежать внезапного отключения электроэнергии, было бы разумнее не оставлять их все включенными одновременно, особенно когда они не используются. Важный момент: отключив их от сети, вы даже продлите срок их службы. Об этом стоит задуматься, правда?

Стоит ли оставлять телевизор в режиме ожидания или выключать его на ночь?

Поэтому, конечно, большинство телевизоров обновляют свое программное обеспечение ночью, когда они не используются. Так что да, вы можете пропустить важные обновления, если ваш телевизор не находится в режиме ожидания. Отметим, что некоторые из них даже не позволяют полностью отключить их с помощью выключателя или пульта дистанционного управления. Для таких устройств единственный способ полностью отключить их — выдернуть вилку из розетки. Мы можем себе представить, что это не всегда практично, тем более что розетка часто находится сзади, и доступ к ней затруднен. Но, как советовали выше, делайте это хотя бы тогда, когда выходите из дома на несколько дней.