Бужинская предложила подписать ее фото в красном облегающем мини

Екатерина Бужинская поделилась студийными кадрами в пестром платье без бретелек.

Екатерина Бужинская расширила коллекцию студийных снимков в своем блоге, добавив три новых фотографии. На них блондинка предстает в красном мини-платье.

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Для съемки певица нацепила приталенный наряд без бретелей. Образ она дополнила массивным чокером и серьгами с камнями, а также кольцом.

"Как бы вы подписали эти фото?" – поинтересовалась 44-летняя мать троих детей у пользователей.

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

"Дама в красном".

"Я бы подписала "Кристина Агилера нервно курит в сторонке"".

"Красный – это [любовь]".

"Красный цвет очень подходит. Пылкая и полная страсти".

"Ого".

"Дива", – отметили подписчики в отзывах, а Павел Зибров поставил лайк.

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Ранее сообщалось о ряде ярких нарядов, которые продемонстрировала на себе Ким Кардашьян. Среди них – платья со змеиным принтом.