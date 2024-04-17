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Бужинская предложила подписать ее фото в красном облегающем мини

Екатерина Бужинская поделилась студийными кадрами в пестром платье без бретелек.

Автор: Дмитрий Сыч
Бужинская предложила подписать ее фото в красном облегающем мини
Бужинскую лайкнул Зибров
instagram buzhynska

Екатерина Бужинская расширила коллекцию студийных снимков в своем блоге, добавив три новых фотографии. На них блондинка предстает в красном мини-платье.

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Для съемки певица нацепила приталенный наряд без бретелей. Образ она дополнила массивным чокером и серьгами с камнями, а также кольцом.

"Как бы вы подписали эти фото?" – поинтересовалась 44-летняя мать троих детей у пользователей.

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

  • "Дама в красном".
  • "Я бы подписала "Кристина Агилера нервно курит в сторонке"".
  • "Красный – это [любовь]".
  • "Красный цвет очень подходит. Пылкая и полная страсти".
  • "Ого".
  • "Дива", – отметили подписчики в отзывах, а Павел Зибров поставил лайк.

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Ранее сообщалось о ряде ярких нарядов, которые продемонстрировала на себе Ким Кардашьян. Среди них – платья со змеиным принтом.

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Теги:
одежда, фото, певица, платье, образ, Екатерина Бужинская

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