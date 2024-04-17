Бужинская предложила подписать ее фото в красном облегающем мини
Екатерина Бужинская поделилась студийными кадрами в пестром платье без бретелек.
Бужинскую лайкнул Зибров
instagram buzhynska
Екатерина Бужинская расширила коллекцию студийных снимков в своем блоге, добавив три новых фотографии. На них блондинка предстает в красном мини-платье.
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Для съемки певица нацепила приталенный наряд без бретелей. Образ она дополнила массивным чокером и серьгами с камнями, а также кольцом.
"Как бы вы подписали эти фото?" – поинтересовалась 44-летняя мать троих детей у пользователей.
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
- "Дама в красном".
- "Я бы подписала "Кристина Агилера нервно курит в сторонке"".
- "Красный – это [любовь]".
- "Красный цвет очень подходит. Пылкая и полная страсти".
- "Ого".
- "Дива", – отметили подписчики в отзывах, а Павел Зибров поставил лайк.
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