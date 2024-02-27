"Шуба, кожаный наряд, сумка из аллигатора?": Джей Ло расстроила фанов-зоозащитников

У Дженнифер Лопес поинтересовались, "сколько животных ей нужно убить, чтобы выглядеть модно".

Дженнифер Лопес обычно вызывает восторг публики своей одеждой. Жена Бена Аффлека демонстрирует различные наряды, в частности у себя в блоге. Однако часть аудитории обращает внимание не только на вид, но и на материал ее аутфитов.

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В свежем посте 54-летняя артистка показалась в шубе, кожаной майке и юбке, а также – с кожаной сумкой.

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

В комментариях ряд подписчиков обсуждает, связаны ли эти вещи с животными:

"О, Джей Ло, я – твоя фанатша, но шуба?! Кожаный наряд и сумка из аллигатора? Сколько животных вам нужно убить, чтобы быть модными?"

"Нет сомнения, что она "убивает" своим видом. Я знаю, что он очень добрый и сострадательный человек, но этот наряд – нет. Шуба однозначно настоящая. Известно, что она часто носит мех вместе со страусиными перьями и другими вещами, Верх/юбка может быть из искусственной кожи... Возможно, и сумка, хотя большинство людей, которые носят сумку из аллигатора или крокодила, делают это с целью показать роскошь, поэтому вряд ли они захотят, чтобы она была искусственной. Весь этот ансамбль пропагандирует использование животных как символа статуса или модного элемента".

"Фу, только язычники носят трупы невинных животных, замученных до смерти за твой нарциссизм. Их кровь на твоих руках".

"Я – фан и встречусь с вами в этом году. Пожалуйста, прекратите носить мех!" – говорится в разделе комментариев.

instagram jlo

В то же время многие подписчики не обращают внимания на происхождение одежды Джей Ло. От них публичная персона получила кучу комплиментов.

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До этого публика раскритиковала за шубу Сашу Бо. Блогерша отметила, что никто "специально не убивал животных" ради ее удовольствия.