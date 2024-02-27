"Шуба, кожаный наряд, сумка из аллигатора?": Джей Ло расстроила фанов-зоозащитников
У Дженнифер Лопес поинтересовались, "сколько животных ей нужно убить, чтобы выглядеть модно".
Дженнифер Лопес обычно вызывает восторг публики своей одеждой. Жена Бена Аффлека демонстрирует различные наряды, в частности у себя в блоге. Однако часть аудитории обращает внимание не только на вид, но и на материал ее аутфитов.
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В свежем посте 54-летняя артистка показалась в шубе, кожаной майке и юбке, а также – с кожаной сумкой.
В комментариях ряд подписчиков обсуждает, связаны ли эти вещи с животными:
- "О, Джей Ло, я – твоя фанатша, но шуба?! Кожаный наряд и сумка из аллигатора? Сколько животных вам нужно убить, чтобы быть модными?"
- "Нет сомнения, что она "убивает" своим видом. Я знаю, что он очень добрый и сострадательный человек, но этот наряд – нет. Шуба однозначно настоящая. Известно, что она часто носит мех вместе со страусиными перьями и другими вещами, Верх/юбка может быть из искусственной кожи... Возможно, и сумка, хотя большинство людей, которые носят сумку из аллигатора или крокодила, делают это с целью показать роскошь, поэтому вряд ли они захотят, чтобы она была искусственной. Весь этот ансамбль пропагандирует использование животных как символа статуса или модного элемента".
- "Фу, только язычники носят трупы невинных животных, замученных до смерти за твой нарциссизм. Их кровь на твоих руках".
- "Я – фан и встречусь с вами в этом году. Пожалуйста, прекратите носить мех!" – говорится в разделе комментариев.
В то же время многие подписчики не обращают внимания на происхождение одежды Джей Ло. От них публичная персона получила кучу комплиментов.
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До этого публика раскритиковала за шубу Сашу Бо. Блогерша отметила, что никто "специально не убивал животных" ради ее удовольствия.