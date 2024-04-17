АфишаАфиша
Русский Українська

Поплавский впервые за много лет показал фото с единственным сыном

Как выглядит 42-летний Александр Поплавский

Автор: Коваленко Наталья
Поплавский впервые за много лет показал фото с единственным сыном
Поплавский впервые за много лет показал фото с единственным сыном instagram.com/poplavskiy_michail

Украинский певец, политик и почетный ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский поделился редкими фото из семейного альбома. 74-летний исполнитель хитов «Крапива», «Юний орел» и «Варенички мої» обнародовал в Инстаграм два снимка со своим единственным наследником — сыном Александром.

Читай также: Виктории Бекхэм — 50: как муж и дети поздравили икону стиля с юбилеем

Первый черно-белый кадр, где молодой Михаил Михайлович катает на спине маленького Сашу, сделан около 40 лет назад. Второй снимок — более свежий. На нем Михаил и Александр позируют в комнате, оформленной в украинской тематике, с деревянными полами и стенами.

Напомним, что Поплавский был женат дважды. Сына ему родила в 1982 году его вторая жена Людмила. Супруги официально развелись в 2009 году.

Сын Михаила Поплавского instagram.com/poplavskiy_michail
Сын Михаила Поплавского instagram.com/poplavskiy_michail

Ранее мы писали, что Данилко поздравил Белоконь с рождением первой внучки.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Михаил Поплавский, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Кейт Бекинсейл устроила развлечения с сенбернаром в спортзале
Кейт Бекинсейл устроила развлечения с сенбернаром в спортзале
Позитив попал в больницу после того, как «услышал Дорофееву с другим»
Позитив попал в больницу после того, как «услышал Дорофееву с другим»
«За заслуги перед Украиной»: Ален Делон получил награду от Зеленского
«За заслуги перед Украиной»: Ален Делон получил награду от Зеленского
Тарабарова в первый день рождения дочери запостила архивное видео из роддома
Тарабарова в первый день рождения дочери запостила архивное видео из роддома
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Сури Круз
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Сури Круз
Гороскоп на 20 апреля 2024 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 апреля 2024 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Виктория Бэкхем празднует 50-летие: ТОП малоизвестных фактов из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK