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Виктории Бекхэм — 50: как муж и дети поздравили икону стиля с юбилеем

Дизайнер отмечает день рождения 17 апреля

Автор: Коваленко Наталья
Виктории Бекхэм — 50: как муж и дети поздравили икону стиля с юбилеем
Виктории Бекхэм — 50: как муж и дети поздравили икону стиля с юбилеем

Бывший футболист Дэвид Бекхэм запостил в Инстаграм милое видео по случаю юбилея своей жены. В среду, 17 апреля, диайнеру и экс-участнице группы Spice Girls Виктории Бекхэм исполняется 50 лет.

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Ролик под трек More Than A Woman начинается с трогательных архивных кадров, где еще маленькие сыновья пары Бруклин и Ромео поздравляют Викторию с днем ​​рождения. Затем в подборке идут детские и юношеские фото именинницы, а также ее первые появления на публичных мероприятия в качестве знаменитой певицы.

Далеее Дэвид разместил фото из роддома после рождения первенца, свадебные фотографии и семейныекадры, где Виктория играет с их детьми, выступает на сцене, предствляет свои модные коллекции, занимается в спортзале, позирует с родителями, танцует на вечеринках и целует мужа. В конце модельер с маской на лице и полотенцем на голове говорит на камеру: «Спасибо большое».

«С Днем Рождения, мою прекрасную жену… В преддверии этого дня рождения ты должны оглянуться назад и гордиться тем, чего ты достигла и что ты построила, шикарная специя, деловая женщина и, конечно же, жена капитана сборной Англии. Но твой самый большой успех — твои дети, ты их направляешь, любишь их и учишь их… Они любят тебя неописуемо, мы все тебя очень любим. Желаю тебе особенного дня, ты всего этого заслуживаешь. 50 лет и в хорошей форме. Я ЧЕСТНЫЙ», — написал Дэвид.

Старший сын звездных супругов Бруклин запостил свое детское фото, где мама во время отдыха на пляже угощает его бананом. «С днем рождения, мама. Я так тебя люблю. Надеюсь, у тебя будет самый замечательный день», — написал он.

Ромео поделился снимком, где обнимается с Викторией. «С днем рождения, мама, спасибо тебе за все, надеюсь, у тебя будет лучший день, люблю тебя», — говорится в подписи.

Круз разместил в разделе сторис архивный кадр, где именинница ведет его за руку во время одного из публичных мероприятий. «С днем рождения, мама. Я так тебя люблю», — обратился он к Виктории.

Круз Бекхэм поздравил Викторию Бекхэм с 50-летием instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхэм поздравил Викторию Бекхэм с 50-летием instagram.com/cruzbeckham

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Сама же Виктория в день своего 50-летия поделилась подборкой снимков со своего детского альбома. «Семья — это все… Я не была бы той, кем являюсь сегодня, без моего прекрасного мужа, замечательных детей и родителей!! Целую», — написала Бекхэм.

Ранее мы писали, что Данилко поздравил Белоконь с рождением первой внучки.

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Теги:
Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, дети звезд, Бруклин Бекхэм, день рождения звезд

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