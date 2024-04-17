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Брат-близнец Дмитрия Капранова поделился первыми деталями похорон

Где и когда состоится церемония прощания с украинским писателем

Автор: Коваленко Наталья
Брат-близнец Дмитрия Капранова поделился первыми деталями похорон
Брат-близнец Дмитрия Капранова поделился первыми деталями похорон facebook.com/BratyKapranovy

Во вторник, 16 апреля, стало известно о смерти известного украинского писателя и издателя Дмитрия Капранова. Сооснователь издательства «Зелений пес» и YouTube-канала «Імені Т. Г. Шевченко» внезапно умер утром в возрасте 56 лет из-за проблем с сердцем.

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Брат-близнец Дмитрия Капранова поделился в Facebook первыми деталями церемонии прощания. По словам Виталия Капранова, оспевание пройдет в Михайловском соборе 18 апреля. В этот же день состоится и похорон на Байковом кладбище.

«Дмитрия отпеваем в четверг в 11:00 в Михайловском, после — на Байково», — лаконично написал издатель.

Ранее мы писали, что Данилко поздравил Белоконь с рождением первой внучки.

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Теги:
похороны, украинские писатели, шоу-бизнес, смерть звезд

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