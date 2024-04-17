Друг Дмитрия Капранова озвучил причину его внезапной смерти

Украинский писатель ушел из жизни 16 апреля

Автор: Коваленко Наталья

Во вторник, 16 апреля, украинский писатель, издатель и YouTube-блогер Виталий Капранов сообщил о смерти своего брата-близнеца Дмитрия Капранова. Сооснователь издательства «Зелений пес» и YouTube-канала «Імені Т. Г. Шевченко» внезапно умер утром в возрасте 56 лет.

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Спустя несколько часов после трагической новости близкий друг и коллега братьев КапрановыхСашко Лирнык в комментарии изданию Oboz.ua озвучил причину внезапной смерти Дмитрия. Писатель ушел из жизни после сердечного приступа.

По словам Лирныка, у Дмитрия уже давно были проблемы с сердцем, однако врачи заверяли, что ситуация не критическая и не о чем волноваться.

«У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все в порядке. А тут стало плохо утром — и все. Позавчера мы еще виделись — он так шутил хорошо», — поделился Сашко.

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