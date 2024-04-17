Ольга Ракицкая: про войну, творчество, семью и новый альбом

Певица Ольга Ракицкая дала откровенное большое интервью сайту Afisha.bigmir.net.

Автор: Кива Александр

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Известная певица и автор песен Оля Ракицкая объявила о релизе долгожданного альбома "Мир в семье". Этот альбом является личным произведением, отражающим опыт и внутренние переживания Оли, запечатленные в каждой песне сборника. Именно об этом Afisha.bigmir.net поговорила с певицей, а также о жизни, творчестве и войне.

Оля, в каком возрасте вы впервые вышли на профессиональную сцену?

Я вышла на профессиональную сцену где-то в 9 лет. Приблизительно с 8 лет начала заниматься вокалом. В Донецке, откуда я родом, посещала вокальный кружок во Дворце молодежи «Юность», и вместе с вокальным ансамблем мы выступали на разных городских праздниках – новогодних, рождественских, в разных парках и на площадях. Впервые я выступила 9 мая в День Победы.

Как вы написали вашу первую песню?

Как только я начала заниматься вокалом, сразу пыталась понемногу писать. В 8–9 лет не просто писала текст, а даже что-то напевала с мелодией. Первая моя песня была о танцах – «Танцуй со мной, потанцуй со мной», что-то такое.

После окончания школы я послушала маму и поступила в финансовый вуз. В школе я очень добросовестно и много занималась математикой, готовилась к поступлению в Университет экономики и торговли. Я погрузилась с головой в математику, но со временем поняла, что музыка – это то, что я очень люблю, и хочу ею заниматься профессионально. Поэтому возобновила занятия по вокалу и начала петь на разных событиях и праздниках в Донецке – на днях рождения, свадьбах. Выступала с каверами того времени и понемногу писала свои песни.

После начала войны – в 2014 году – мы переехали из Донецка в Киев. И первое мое выступление в столице состоялось в рождественскую ночь на Софийской площади. Я выступала с музыкальным бэндом, который собрала после переезда, а исполняла свою песню «Полетели». Можно сказать, что на большую сцену я вышла в 2015 году.

Уже потом появилась песня «Мой город», и именно с ней мы очень много выступали на разных площадках и в разных городах.

Ожидали ли вы такой безумной реакции на ваш первый альбом «Мой город»?

В то время, когда выпускала первый альбом, я не совсем понимала, что происходит, поэтому вообще не имела никаких ожиданий. Множество концертов, поездки, слушатели, нас приглашали выступать везде... Все было как в тумане.

Это сейчас понимаю, какой для дебютного альбома огромный результат и фидбек от людей я получила, но в то время я не могла этого оценить. Я просто жила этим и получала удовольствие от процесса. Очень благодарна за тот период – за все, что со мной произошло.

Потом мы переезжали, очень быстро и с небольшой разницей в возрасте я стала мамой двух деток и начала делать паузы в музыкальной карьере.

Скажу честно, начинать снова иногда труднее – потому что на старте карьеры почти сразу мое творчество дало плоды и нашло отклик у слушателей. Но тогда я даже не предполагала, сколько дров придется наломать, и что впереди меня ждут и ошибки, и испытания. Когда ты понимаешь, сколько нужно усилий и сколько нужно вложить труда в работу, начинать все заново очень непросто. Но любовь к музыке идет впереди этих страхов.

Оставлять родной Донецк в 2014 году было тяжело?

Донецк – мой родной город, я там родилась, и мне очень больно за него. Когда в 2014 году началась война, всю свою боль я сублимировала в творчество, песни и выступления. Так появилась песня «Мой город». Моя боль вылилась в песню. Я искала утешения в творчестве, но была все равно счастлива, потому что занималась любимым делом. Любимое дело – это действительно лекарство от любых обстоятельств, которые происходят в мире. Эти обстоятельства от нас не зависят, но только от нас зависит, как мы себя ведем в этих условиях. Если продолжаешь заниматься еще больше любимым делом, нести людям свет, позитив и добро, ты не можешь опускать руки.

Оля Ракицкая тогда (2014 года) и сейчас – это два разных человека?

Думаю, да. Мы все растем и развиваемся – и в личном, и в семейном плане. В 2014 году я еще не была мамой – сейчас у меня двое деток. В отношениях тогда доминировали одни эмоции. Если не могла с чем-нибудь справиться, то все рубилось с плеча. Сейчас уже по-другому думаю, стала мудрее и спокойнее. В профессиональном плане благодаря опыту и постоянным занятиям приобрела музыкальные навыки, выросла в вокале. В духовном – пришло понимание важных вещей, прочла много книг, получила знания из разных лекций и практик. Мы все меняемся – и это очень круто.

У вас в 2018 году был большой общий тур с Ириной Билык. Вы благодарны Ирине за то, что она поддержала вас как молодую певицу?

Тур с Ириной Билык я до сих пор вспоминаю с теплом. Это был бесценный опыт, и я многому научилась в тот период. Ира дала мне много бесценных советов, я наблюдала за ней и запоминала – как она все разруливает, общается со всеми, как все проходит. Это очень нелегко, но самое главное – это любить то, что делаешь, и ты справишься со всеми трудностями.

В туре я подружилась со многими людьми из большой команды и общаюсь с ними по сей день. А с некоторыми мы начали сотрудничать, они стали частью моей команды. Очень благодарна всем за тот путь, который мы прошли вместе.

Трудно прощаться с русскоязычными хитами, понимая, что вы их больше никогда не сможете петь?

Скажу честно, мне очень тяжело. У меня есть русскоязычная песня «Солнце», ее очень любят мамы. Они включают эту песню своим деткам, снимают видео под нее. В ТikTok под эту песню снято более 10 тысяч видео! Не знаю, удастся ли перевести эту песню.

Но знаю, что жалеть ни о чем не нужно. Русскоязычная песня «Мой город» дала мне большой старт в карьере. Сейчас мы ее перевели. И она не хуже, не лучше, а просто другая. Новая аудитория, новые слушатели знакомятся впервые со мной уже через украиноязычную песню «Мой город». Я живу по принципу – все, что ни делается, все к лучшему. Всегда есть выход из любой ситуации, не надо сожалеть ни о чем.

С кем из известных артистов вы хотели бы записать дуэт?

Дуэт – всегда хорошая идея, это коллаборация талантов и творческих идей. Я с удовольствием записала бы дуэт с кем-то из артистов. Но для этого должны совпасть несколько факторов. Я никогда не оцениваю артиста по его популярности или числу подписчиков. Для меня главное, какие у него песни, как он поет и какие смыслы несет через свое творчество в массы. Также между нами должен быть общий творческий вайб. Это не должна быть дружба, но мы должны быть на одной волне. Как было с Ириной Билык. У нас был дуэт на сцене – и вне сцены мы хорошо общались, дружили, ходили друг к другу в гости.

Недавно у меня была идея добавить рэп-куплеты в одну из моих песен. Я бы исполняла припевы, а кто-то бы зачитал рэпчик. Это очень прикольно. Мне нравятся такое совмещение разных стилей.

Как ваш муж относится к вашему творчеству? Поддерживает вас?

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Муж верит, поддерживает, любит мое творчество и мои песни. Иногда включает их и слушает. Это очень приятно.У всех бывают моменты уныния, спады настроения. В такие моменты я смотрю на мужа и беру с него пример. Он меня всегда мотивирует: что бы ни случилось, что бы ни говорили, как бы там ни было – не надо опускать руки, надо идти дальше, идти к своей мечте. Тем более если ты что-то очень любишь и у тебя это хорошо получается. Когда он мне так говорит – я чувствую вдохновение творить дальше.

Вы мама двоих детей. Трудно ли совмещать карьеру певицы и матери двоих деток?

Это взаимодополняющие вещи – разные роли одной женщины или разные стороны одной женщины. Одно без другого было бы неполноценным.

У меня был период в жизни, когда я занималась только детьми и домом. У наших детей маленькая разница в возрасте. Ярославе было два года, когда родился Тема. Поэтому я полностью погрузилась в материнские процессы. Думаю, мамы маленьких детей меня понимают. Я очень мечтала о детях, стремилась к этому всем сердцем. Поэтому творчество отошло на второй план. Первые несколько месяцев было все нормально, но потом меня полностью затянули домашние дела – и я начала понемногу затухать в ежедневной рутине.

Моя семья и близкие знают, что мне как воздух нужны творчество, пение, сцена. Если этого не будет, то и в материнстве я не смогу стать счастливым человеком до конца. Я не могу не развиваться, не работать, не идти к своим целям. Чтобы быть счастливой матерью, мне нужно реализоваться.

Но все равно – семья будет для меня всегда на первом месте. Это моя тихая гавань, где я могу успокоиться, набраться любви, вдохновения, счастья.

Мне нужно, чтобы все было и все между собой было в гармонии. Одно без другого для меня просто жизнь не жизнь.

Вы часто ездите на матчи вашего мужа?

Да. Конечно, не все мне удается посетить, потому что сейчас дорога занимает очень много времени. Я была на крайнем матче в Гамбурге, где звучала моя песня «Оранжевое сердце». Очень приятно, когда 50-тысячный стадион слушает твою песню, и она звучит на весь стадион перед игрой. Особенно приятно, когда команда выигрывает в этот день. Это очень круто.

Верите в дружбу в шоу-бизнесе?

Я верю в дружбу, хоть в шоу-бизнесе, хоть в футболе, хоть в строительстве. В любом бизнесе есть дружба. Она никак не зависит от сферы деятельности. Дружба зависит только от человека, от его умения дружить и от его искренности. Она никогда не должна быть полезной – потому что такая дружба рано или поздно заканчивается.

На днях вышел ваш новый альбом «Мир в семье». Расскажите о нем.

Альбом получился очень личным. Каждая песня из этого альбома не придумана, каждая песня написана от сердца, прожита мной и переписана из реальной жизни. Я планировала в этот альбом вложить все, что прошла и пережила. Все песни написаны мной или в соавторстве с Ольгой Бажаной.

Украина сейчас в тяжелой войне. Помогаете ли вы ВСУ и часто ли даете благотворительные концерты?

Да, конечно, мы помогаем. Мой муж, Ярослав Ракицкий, очень активно помогает ВСУ и раненым военным. Помощь – часть нашей сегодняшней жизни.

Что касается концертов, то могу сказать, что именно благотворительные концерты стали толчком для меня, чтобы вернуться к музыке более активно и публично.

Песню «Мир в семье» я представила 1 июня, в Международный день защиты детей. Это была коллаборация с Детской горячей национальной линией Украины, куда в течение года поступают сотни тысяч звонков.

Песню я исполнила в эфире телеканала «1+1». Мы собрались на благотворительный бранч вместе с психологами, коучами и работниками горячей линии, где я пела песню. Мы обсуждали разные вопросы, касающиеся детей и их среды, – мир в семье, неблагополучные семьи, самоубийства детей, различные психологические травмы и проблемы. В этой сфере очень много вопросов, которые нужно решить, а с войной их стало в сотни раз больше. Этот проект для меня очень важен – как для мамы и как для человека. Я вижу одну из своих миссий в том, чтобы помогать детям.

Также могу анонсировать, что в ближайшее время у меня состоится выступление для детей в больнице Охматдет.

Что бы вы хотели пожелать украинцам?

Наверное, я никого не удивлю, потому что самое главное наше желание – это победа, мир и покой в нашей стране. Война – это самое ужасное, что может произойти. Но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но то, что зависит от нас точно, – это мир в нашей семье. Желаю, чтобы у каждого был этот мир, а дом был тем местом, куда всегда хочется возвращаться, где спокойно и легко, где тебя понимают, любят и ждут. Где нет никакой бури, потому что нам бурь хватает в мире. Чтобы в ваших семьях всегда была тихая гавань покоя и счастья.