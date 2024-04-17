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Модно и удобно: ТОП-5 видов обуви, которые подходят к любому образу

Они должны быть в вашем гардеробе.

Автор: Мельник Анна
Модно и удобно: ТОП-5 видов обуви, которые подходят к любому образу
Модно и удобно: ТОП-5 видов обуви, которые подходят к любому образу
freepik.com

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Собирая капсульный гардероб, на первое место мы ставим белую футболку, джинсы на идеальной посадке, брючный костюм и т. д. Несомненно, все эти вещи нужно восхвалять и правильно подобрать. Однако так же важно найти обувь, которая будет идеально сочетаться с вышеперечисленными предметами гардероба. Собрали для вас несколько видов обуви, которая выручит вас в любой ситуации.

Белые кроссовки

Белые кроссовки
Белые кроссовки
pinterest

Пара белоснежных кроссовок(а лучше несколько) — незаменимый элемент гардероба. Они не только идеально смотрятся с джинсами, спортивными костюмами и брюками, но и прекрасно дополняют женственные образы с юбками, сарафанами и платьями. Более того, мода на белый цвет неподвластна влиянию сезона, поэтому их спокойно можно носить круглый год.

Лоферы

Лоферы
Лоферы
pinterest

Элегантные, практичные, стильные — идеальное описание лоферов. Они прекрасно вписываются в профессиональную атмосферу корпоративного офиса, но также они гармонично проявляют себя в расслабленных аутфитах с парой любимых джинсов.

Туфли-лодочки

Туфли-лодочки
Туфли-лодочки
pinterest

Туфли-лодочки — основа гардероба на любой случай жизни. Хотя в наших сердцах (и в наших шкафах) всегда найдется место для шпилек, большинству подходит небольшой каблучок, который служит лишь намеком на подъем. Неоспоримые преимущества лодочек: в них легче ходить, они подходят как для формальных, так и для повседневных образов. 

Балетки

Балетки
Балетки
pinterest

Чаще всего балетки становятся неотъемлемой частью весенне-летнего гардероба каждой модницы, ведь это время радостных прогулок и легкости движения. Хотя цель у балеток всегда была одна: предоставить своей обладательнице удобный вариант обуви, который мог бы переходить от дня к ночи практически при любой смене наряда.

Сапоги до колена

Сапоги до колена
Сапоги до колена
pinterest

Сапоги до колена мы активно носим ранней весной, осенью и зимой, но не стоит их откладывать в далекий ящик с наступлением теплой погоды. Эта обувь украсит любой образ: от платья и джинсов до шорт и комбинезонов. В холодные месяцы они модные и функциональные, потому что добавляют дополнительный слой тепла к вашим ногам, но весной и летом они становятся крутой фишкой стиля.

Ранее мы писали, с чем носить кожаную куртку весной: модные примеры от голливудских звезд.

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Теги:
мода, обувь, что модно носить, тренды, подборка

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