Лучшие новогодние песни: ТОП-20 хитов для праздничного настроения

Подборка легендарных новогодних песен

Автор: Мельник Анна

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1. Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

Украинские и зарубежные исполнители регулярно выдают новогодние и рождественские релизы, но далеко не все они приживаются в народе и остаются в наших сердцах. К счастью, есть новогодние песни, которые мы готовы слушать из года в год. Ни слова, ни мелодия таких синглов не надоедают, а, наоборот, настраивают на нужную волну. Cобрали для вас ТОП-20 новогодних хитов, которые точно зарядят хорошим настроением — как минимум, на некоторое время!

2. ABBA - Happy New Year

3. Wham! - Last Christmas

4. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

5. Sia - Snowman

6. Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

7. София Ротару - Белая зима

8. Frank Sinatra - Jingle Bells

9. Michael Bublé - Holly Jolly Christmas

10. Celine Dion - So this is christmas

11. Kelly Clarkson - Underneath the Tree

12. Верка Сердючка - Новогодняя

13. Michael Bublé - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

14. Украинская народная песня - Щедрик

15. Группа "Скрябин" - З Новим Роком і Рождеством

16. DZIDZIO - Старий рік минає

17. VERKA SERDUCHKA - Elki

18. Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

19. Ariana Grande - Santa Tell Me

20. GROSU - Новорічна

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