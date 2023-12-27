Лучшие новогодние песни: ТОП-20 хитов для праздничного настроения
Подборка легендарных новогодних песен
Лучшие новогодние песни: ТОП-20 хитов для праздничного настроения
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Читай также: ТОП-15 лучших новогодних мультфильмов, которые создадут сказочное настроениеУкраинские и зарубежные исполнители регулярно выдают новогодние и рождественские релизы, но далеко не все они приживаются в народе и остаются в наших сердцах. К счастью, есть новогодние песни, которые мы готовы слушать из года в год. Ни слова, ни мелодия таких синглов не надоедают, а, наоборот, настраивают на нужную волну. Cобрали для вас ТОП-20 новогодних хитов, которые точно зарядят хорошим настроением — как минимум, на некоторое время!
1. Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree
2. ABBA - Happy New Year
3. Wham! - Last Christmas
4. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
5. Sia - Snowman
6. Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
7. София Ротару - Белая зима
8. Frank Sinatra - Jingle Bells
9. Michael Bublé - Holly Jolly Christmas
10. Celine Dion - So this is christmas
11. Kelly Clarkson - Underneath the Tree
12. Верка Сердючка - Новогодняя
13. Michael Bublé - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas
14. Украинская народная песня - Щедрик
15. Группа "Скрябин" - З Новим Роком і Рождеством
16. DZIDZIO - Старий рік минає
17. VERKA SERDUCHKA - Elki
18. Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year
19. Ariana Grande - Santa Tell Me
20. GROSU - Новорічна
Ранее Билык выпустила украинскую версию хита «Снег» спустя 20 лет после выхода оригинала.