Рита Ора показала модный голубой макияж на весну 2024
Яркая идея от звезды.
Рита Ора
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Читай также: Эльза Хоск показала самый яркий тренд макияжа на весну 2024Бытует мнение, что макияж в голубых оттенках подходит исключительно обладательницам голубых глаз. Однако множество девушек опровергают это, включая знаменитую английскую певицу Риту Ору. На днях знаменитость показала роскошный голубой макияж в стиле диснеевской принцессы Жасмин, который красиво подчеркнул ее карие глаза. Предлагаем повторить образ Риты.
Рита Ора фото: instagram.com/ritaora
Сначала обязательно нанесите базу под тени, чтобы макияж продержался как можно дольше. Затем нанесите сияющий голубой оттенок, немного подчеркните складку века коричневым оттенком, а затем нарисуйте стрелки и растушуйте их верхнюю границу. Также можно приклеить несколько стразов, чтобы мейк выглядел ещё моднее.
Рита Ора фото: instagram.com/ritaora
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