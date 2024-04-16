Рита Ора показала модный голубой макияж на весну 2024

Яркая идея от звезды.

Автор: Мельник Анна

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Бытует мнение, что макияж в голубых оттенках подходит исключительно обладательницам голубых глаз. Однако множество девушек опровергают это, включая знаменитую английскую певицу Риту Ору. На днях знаменитость показала роскошный голубой макияж в стиле диснеевской принцессы Жасмин, который красиво подчеркнул ее карие глаза. Предлагаем повторить образ Риты.

Рита Ора фото: instagram.com/ritaora

Сначала обязательно нанесите базу под тени, чтобы макияж продержался как можно дольше. Затем нанесите сияющий голубой оттенок, немного подчеркните складку века коричневым оттенком, а затем нарисуйте стрелки и растушуйте их верхнюю границу. Также можно приклеить несколько стразов, чтобы мейк выглядел ещё моднее.

Рита Ора фото: instagram.com/ritaora

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