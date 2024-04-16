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Оранж + мокрая укладка: Кайли Дженнер показала броский образ на весну-лето 2024

Яркая одежда — хит весенне-летнего сезона.

Автор: Мельник Анна
Оранж + мокрая укладка: Кайли Дженнер показала броский образ на весну-лето 2024
Кайли Дженнер
Getty Images

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Популярная американская бизнесвумен, фотомодель и телезвезда Кайли Дженнер в последнее время демонстрирует нежные и женственные образы, вдохновленные стилем тихой роскоши. Однако для неофициальных выходов и отдыха юная миллиардерша иногда выбирает яркую одежду. Так, в этот раз Кайли предстала в наряде оранжевого цвета.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

Звезда выбрала облегающее платье, которое идеально подчеркнуло достоинства ее фигуры. Также наряд имел ещё одну трендовую деталь — асимметрию, которую можно увидеть в верхе платья с перекрученными лямками. Обязательно возьмите на заметку подобную модель платья для своих весенне-летних аутфитов. Лучшим завершением соблазнительного образа Кайли стала укладка с эффектом мокрых волос — иногда современная Русалочка выглядит именно так.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

Ранее Алессандра Амбросио появилась на Coachella в трендовом образе.

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Теги:
стиль, что модно носить, Кайли Дженнер, образ, красота

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