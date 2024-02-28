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Кендалл Дженнер возобновила отношения с известным баскетболистом спустя 15 месяцев после расставания

Около года у модели был роман с певцом Bad Bunny

Автор: Коваленко Наталья
Кендалл Дженнер возобновила отношения с известным баскетболистом спустя 15 месяцев после расставания
Кендалл Дженнер возобновила отношения с известным баскетболистом спустя 15 месяцев после расставания
Getty Images

Кендалл Дженнер и Девин Букер решили начать свои отношения с чистого листа через два месяца после того, как 28-летняя модель рассталась с певцом Bad Bunny после 10 месяцев романа.

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Издание PEOPLE со ссылкой на источник из окружения пары сообщило, что сестра Ким Кардадьян и 27-летний баскетболист «определенно медленно готовятся к перезапуску» своих отношений.

Пара встречалась два года, а затем тайно рассталась в ноябре 2022-го. Тогда инсайдер говорил, что Кендалл и Девин «очень любят и уважают друг друга и желают только лучшего», но решили сосредоточиться на своей карьере.

Официальных заявлений от представителей Дженнер и Букера пока не было.

Кендалл Дженнер и Девин Букер
Кендалл Дженнер и Девин Букер
Getty Images

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко показала фото из вечеринки по случаю своего 50-летия.

 

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Теги:
Кендалл Дженнер, романы звезд

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