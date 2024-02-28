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Анна Кошмал объяснила, почему редко дает автографы и фотографируется с фанами

Актриса назвала причины, по которым не делает селфи с поклонниками в публичных местах

Автор: Коваленко Наталья
Анна Кошмал объяснила, почему редко дает автографы и фотографируется с фанами
Анна Кошмал объяснила, почему редко дает автографы и фотографируется с фанами instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал рассекретила, как реагирует на людей, которые просят у нее авторграф или общее фото в публичных местах. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 29-летняя звезда сериалов «Сваты», «Успеть до 30», «Слуга народа», «Домик на счастье» и «Село на миллион» призналась, что часто отказывает фанам в селфи.

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По словам знаменитости, некоторые поклонники ведут себя невоспитанно при встрече с ней. В частности, были случаи, когда незнакомые люди пытались ее поцеловать или сразу же переходили на «ты» . Однако, если поклонник ее актерских работ выбрал уместное время, чтобы подойти к ней, и вел себя вежливо, то Анна с радостью дасть ему автограф или сфотографируется с ним.

«Отказывать я умею. Некоторые люди не чувствуют личного пространства другого человека: могут называть на "ты" сходу, или лезть целоваться, или хватать за руки, к себе прижимать... Со мной много всякой кринжатины случалось. Но если вы вежливый и приятный человек и в тот момент это уместно, то я с радостью», — отметила Кошмал.

Дает ли Анна Кошмал автографы в публичных местах instagram.com/smorkovkina
Дает ли Анна Кошмал автографы в публичных местах instagram.com/smorkovkina

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко показала фото из вечеринки по случаю своего 50-летия.

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Теги:
автограф, Анна Кошмал, шоу-бизнес

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