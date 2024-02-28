«Абсолютный пример женщины»: Осадчая похвасталась мамой-красавицей

Ведущая поздравила близкого человека с днем рождения

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками редкой подборкой снимков из семейного альбома. Звезда телепрограмм «Світське життя» и «Голос країни» посвятила новую публикацию своей маме Анне, которая 27 февраля отпраздновала день рождения.

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Осадчая решила публично поздравить самого близкого человека на своей странице в Инстаграм. Екатерина написала, что ее мама является абсолютным примером женщины, идущей в ногу со временем. Ведущая добавила, что ей даже сложно называть Анну трижды бабушкой, посколько она молодо выглядит.

«Мама, с Днем рождения!!! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем, нужно сесть за руль — хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами — конечно, болит спина — йога. И это не о возможностях, это о желаниях!!! Спасибо что ты такая, любим нашу маму, и, даже сложно произнести, трижды бабушку», — обратилась к имениннице Осадчая.

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