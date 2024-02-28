Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 февраля 2024 года
Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе
«Аватар: последний защитник», снятый по мотивам одноименного мультсериала, стал новым лидером мирового рейтинга сериалов и телешоу Netflix.
Всего за 4 дня после премьеры первый сезон американского приключенческого сериала в жанре фэнтези посмотрели 21,2 млн раз и 153,4 млн часов.
Читай также: Марина Аристова призналась, что ей платили за участие в первом сезоне «Холостяка»Британский мини-сериал «Один день», в котором эпизодическую роль сыграла украинская актриса родом из Херсона Елизавета Цылик, на прошлой неделе собрал 7,5 млн зрителей и 50,3 млн часов просмотров. Такой результат позволил сериалу занять вторую строчку рейтинга.
Замыкает тройку самых популярных проектов Netflix шестой сезон реалити-шоу «Любовь слепа», который в период с 19-го по 25 февраля посмотрели 7,5 млн раз и 67 млн часов.
10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:
- 1. «Аватар: последний защитник», первый сезон
- 2. «Один день», мини-сериал
- 3. «Любов слепа», шестой сезон
- 4. «Можно открыть тебе тайну?», мини-сериал
- 5. «Гризельда», мини-сериал
- 6. «Воин», первый сезон
- 7. «Майк Эппс: Готов продаться»
- 8. «Формула 1: Гонять, чтобы выживать», шестой сезон
- 9. «Засланец из космоса», первый сезон
- 10. «Турист», первый сезон
В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место, как и в мировом рейтинге, занимает первый сезон сериала «Аватар: последний защитник».
Вторая строчка в украинском ТОПе досталась украинскому сериалу о полномасштабной войне «Первые дни».
Американский криминальный мини-сериал «Гризельда» о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко занимает третью позицию в списке.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине 19 – 25 февраля 2024 года
- 1. «Аватар: последний защитник», первый сезон
- 2. «Первые дни»
- 3. «Гризельда», мини-сериал
- 4. «Один день», мини-сериал
- 5. «Формула 1: Гонять, чтобы выживать», шестой сезон
- 6. «Наблюдатель», первый сезон
- 7. «Берлин», первый сезон
- 8. «Люпен: часть первая»
- 9. «Ночной агент», первый сезон
- 10. «Бриджертоны», первый сезон
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