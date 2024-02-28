Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 февраля 2024 года

«Аватар: последний защитник», снятый по мотивам одноименного мультсериала, стал новым лидером мирового рейтинга сериалов и телешоу Netflix.

Всего за 4 дня после премьеры первый сезон американского приключенческого сериала в жанре фэнтези посмотрели 21,2 млн раз и 153,4 млн часов.

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Британский мини-сериалв котором эпизодическую роль сыграла украинская актриса родом из Херсона Елизавета Цылик, на прошлой неделе собрал 7,5 млн зрителей и 50,3 млн часов просмотров. Такой результат позволил сериалу занять вторую строчку рейтинга.

Замыкает тройку самых популярных проектов Netflix шестой сезон реалити-шоу «Любовь слепа», который в период с 19-го по 25 февраля посмотрели 7,5 млн раз и 67 млн часов.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

1. «Аватар: последний защитник», первый сезон

2. «Один день», мини-сериал

3. «Любов слепа», шестой сезон

4. «Можно открыть тебе тайну?», мини-сериал

5. «Гризельда», мини-сериал

6. «Воин», первый сезон

7. «Майк Эппс: Готов продаться»

8. «Формула 1: Гонять, чтобы выживать», шестой сезон

9. «Засланец из космоса», первый сезон

10. «Турист», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 19 – 25 февраля 2024 года)

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место, как и в мировом рейтинге, занимает первый сезон сериала «Аватар: последний защитник».

Вторая строчка в украинском ТОПе досталась украинскому сериалу о полномасштабной войне «Первые дни».

Американский криминальный мини-сериал «Гризельда» о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко занимает третью позицию в списке.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине 19 – 25 февраля 2024 года

1. «Аватар: последний защитник», первый сезон

2. «Первые дни»

3. «Гризельда», мини-сериал

4. «Один день», мини-сериал

5. «Формула 1: Гонять, чтобы выживать», шестой сезон

6. «Наблюдатель», первый сезон

7. «Берлин», первый сезон

8. «Люпен: часть первая»

9. «Ночной агент», первый сезон

10. «Бриджертоны», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 19 – 25 февраля 2024 года)

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