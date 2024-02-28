Марина Аристова призналась, что ей платили за участие в первом сезоне «Холостяка»

Она стала первой в истории украинского «Холостяка» участницей, которая добровольно покинула шоу

Автор: Коваленко Наталья

Украинская ведущая и блогерша Марина Аристова поделась воспоминаниями о своем участии в первом сезоне шоу «Холостяк», который вышел на экраны в феврале 2011 года. В интервью для YouTube-канала Алины Доротюк телезвезда заявила, что представители канала СТБ на кастинге заверили, что шоу будет о путешествиях, и только перед началом съемок Марина узнала, что попала в романтический реалити-проект.

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По словам Аристовой, она несколько раз просила руководителей шоу разрешить ей добровольно уйти из «Холостяка». Одной из причин было то, что у нее появились чувства к главному герою — хореографу Максиму Чмерковскому. Марина знала о теплых отношениях Максима с Александрой Шульгиной (победительницей сезона), поэтому не хотела, чтобы ей розбили сердце отказом в финале шоу.

«Я влюбилась тоже. Но я знала инсайты его отношений с победительницей этого шоу Сашей. И я понимала, что дальше, даже если я дойду до финала, могу получить разбитое сердце. И в принципе, пиара мне было уже достаточно. Ну а что, я шла, чтобы построить любовь на "Холостяке"? Ну серьезно? Будем честны. Во-первых, я шла вообще не в шоу "Холостяк". Когда меня приглашали на кастинг, то сказали, что это туристическое шоу за счет телеканала СТБ. Мол, вы будете путешествовать по всему миру – приезжайте. А потом, по факту, я уже узнала, куда я приехала. И я три раза отказывалась сниматься, то есть еще до съемок я спрашивала, можно ли мне уйти. Просила, чтобы меня убрали», — поделилась Аристова.

Также знаменитость рассекретила, что телеканал предложил ей зарплату за съемки, чтобы удержать на проекте. Марина объясняла руководству «Холостяка», что должна возвращаться домой И зарабатывать деньги, чтобы воспитывать и содержать ребенка от прошлых отношений.

«Мне нужно было деньги зарабатывать, у меня ребенок, и меня там работа ждет. Мне же нужно было уволиться и уйти на непонятный срок. Она (руководительница шоу Елена Викторова — ред.) сказала: "Хорошо, мы закроем твои растраты, пока ты будешь на шоу". Ну и так оказалось, что мне еще немного денег заплатили. И при этом я ушла», — призналась Аристова.

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