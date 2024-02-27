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Экс-жена Ступки написала про "главный урок в жизни", показавшись на коленях

Полина Логунова выставила кадр в легком платье и обратилась к подписчикам.

Автор: Дмитрий Сыч
Экс-жена Ступки написала про "главный урок в жизни", показавшись на коленях
25 апреля дочери Логуновой и Ступки исполнится 7
instagram polinalogunova

Полина Логунова, бывшая жительница Украины и экс-жена актера Дмитрия Ступки, сына Остапа Ступки и внука Богдана Ступки, продемонстрировала свое стояние на коленях в легком декольтированном платье. В таком виде женщина представлена в новом инстаграм-посте.

" Напишите самый главный урок в жизни для вас, который мог бы послужить уроком для других", – предложила публике виновница кадра.

instagram polinalogunova

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Сейчас Полина Логунова, мать дочери Дмитрия Ступки Богданы, проживает в США, где у имеет салон красоты. Ее бывший супруг также находится в Америке.

instagram polinalogunova

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Ранее мы писали, что дочь Елены Кравец показала кадры своей зимы. Самое холодное время года 21-летней наполнено едой, цветами и подкастом с матерью.

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Теги:
фото, США, платье, Ступка, Дмитрий Ступка, Логунова

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