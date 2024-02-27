ТОП-7 велнес-трендов, которые нужно попробовать в 2024 году

Как заботиться о себе в 2024 году

Автор: Мельник Анна

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Прощай, кофеин (в том виде, в котором мы его знаем)

Главный тренд 2024 года - фокус на том, что ментальное, физическое здоровье и социальную активность не стоит рассматривать отдельно. Необходимо заботиться одновременно обо всех этих аспектах, чтобы действительно чувствовать себя здоровым и счастливым. Как пишет издание Cosmopolitan UK , самое время заглянуть в будущее — особенно в мир здоровья и хорошего самочувствия.

Наше утро может начаться по-другому: нас ждет возрождение матча, грибного кофе и более причудливых вариантов кофе без кофеина, а эксперты кричат о росте потребления кофе без кофеина на 7% в период с настоящего времени до 2027 года. Компания Mintel даже заявила, что каждый пятый перешел на кофе без кофеина, снижающий нервное напряжение.

Однако этот бум кофе без кофеина вовсе не означает, что мир стал пить меньше коричневого напитка: есть теория, что этот рост может быть вызван тем, что мы пьем его больше, чем когда-либо (похмельный эффект от блокировки), но не хотим всю ночь лезть на рожон. Итак, шаг вперед: выбирайте латте без кофеина или микс из "кайфового" и "некайфового" латте.

7 велнес-трендов, которые нужно попробовать в 2024 году pinterest

Экологичная одежда для активного отдыха

Мы, как общество, как никогда внимательно относимся к тому, какие продукты мы потребляем, как часто делаем покупки и какие бренды выбираем. В сочетании с растущей озабоченностью изменением климата и повышением осведомленности об обращении с работниками швейной промышленности, секонд-хенд шопинг взорвался популярностью (по прогнозам GlobalData, рынок перепродажи одежды вырастет на 67,5% в период с 2022 по 2026 год) - но зачем останавливаться только на платьях и джемперах?

В 2024 году на рынке будет пользоваться популярностью бывшая в употреблении активная одежда и спортивная одежда, полученная из экологически чистых источников. Что с того, что кто-то уже надевал пару леггинсов до того, как выставил их на продажу... Вы же знаете, что их можно просто постирать, верно? И вы поможете спасти планету (и несколько копеек) в процессе.

Назад к природе

В этом году нас ждут цифровые детоксы, походы (очень много походов) и прогулки на природе. Мы устали от экранов и хотим вернуться к основам. Это также будет хорошим напоминанием о том, что физические упражнения не обязательно должны быть наказанием, это может быть просто... постановка одной ноги перед другой.

7 велнес-трендов, которые нужно попробовать в 2024 году pinterest

Долголетие

Если 2023 год был годом биохакинга, то главным словом 2024 года станет его родной брат: долголетие. Да, наша новая мотивация в вопросах здоровья и фитнеса - увеличение продолжительности жизни. На это нас вдохновил документальный сериал Netflix "Секреты голубых зон", вышедший в 2023 году, в котором рассказывалось об удивительных сообществах по всему миру, где число людей, достигших 100-летнего возраста, превышает средний показатель. Некоторые связывают это с определенными продуктами питания (сладкий картофель - король), в то время как другие говорят, что ключевую роль играет наличие хобби, ежедневное движение и жизнь рядом с семьей.

В сущности, мы все должны думать о том, как построить тело, которое останется на всю жизнь, а не зацикливаться на краткосрочных целях (хотя они тоже отлично подходят для мотивации, так что давайте не будем полностью отказываться от них!)

Растительное питание

Пару лет назад мы наблюдали взрыв веганских и растительных мясных альтернатив, а также рост веганства в целом. Многие супермаркеты также выпустили свои собственные линии. Однако многие из этих веганских брендов уже закрылись. Похоже, потребителей не устраивали ни предлагаемые продукты (некоторые виды искусственного мяса были слишком реалистичными), ни цены, а возможно, им было трудно справиться с внезапно возникшим переизбытком выбора... и поэтому они остановились на тех брендах, которые уже знали лучше всего. Однако не все так плохо и мрачно для растительного питания, возможно, это просто наступление новой эры.

Ракетный спорт

В 2023 году пиклбол стал новой популярной игрой. Что будет в этом году? Согласно последнему отчету Pinterest Predicts Report, мы все будем сходить с ума по бадминтону. Платформа для создания настроений, изображений и рецептов говорит, что на 45 % увеличилось количество людей, ищущих "эстетику бадминтона", и на 80 % - количество людей, ищущих "наряд для бадминтона".

7 велнес-трендов, которые нужно попробовать в 2024 году pinterest

Путешествия, вдохновленные здоровьем

Все больше людей, чем когда-либо, стремятся построить свой отдых вокруг здоровья, физической формы и хорошего самочувствия. Пора отойти от идеи, что отдых по системе "все включено" - единственный способ отдохнуть. Оздоровительный туризм, по данным Глобального института велнеса, вырастет примерно на 21 % к 2025 году - больше, чем любой другой аспект велнес-сектора.

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