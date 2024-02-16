Победительница Холостяка Лозовицкая показала полет с любимым на вертолете

Екатерина Лозовицкая наслаждалась видами, пока ее избранник сидел сзади.

Екатерина Лозовицкая "не устояла" перед полетом на вертолете со своим спутником. Модель и основательница бренда нижнего белья представила видео, в котором зафиксировано развлечение.

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В ролике экс-избранница Алекса Топольского в 12-м "Холостяке" улыбчиво идет к летательному аппарату. Затем она сидит в передней части кабины с пилотом, тем временем возлюбленный находится сзади.

В комментариях у Екатерины поинтересовались, почему она не села рядом с избранником. Лозовицкая ответила:

lem_ish_el: А сзади – места для двоих или только для одного? Ибо так удивительно, что вы порознь в таком романтическом деле.

kateryna_lozovytska: lem_ish_el, он хотел, чтобы я лучше все увидела.

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