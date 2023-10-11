"Никогда не поздно": Шер раскрыла подробности романа с более чем вдвое младшим избранником

77-летняя лауреатка Грэмми сначала не собиралась встречаться с 37-летним мужчиной, но потом передумала.

Американская певица Шер раскрыла в интервью для издания People подробности своих взаимоотношений с музыкальным продюсером и рэпером Александром "AE" Эдвардсом.

Рассматривая тот факт, что их отношения пестрят в заголовках в течение последних нескольких месяцев, хитмейкер "Believe" сказала, что она "не удивлена".

"У Александра – бриллиантовые зубы, татуировки, белые волосы, и он значительно моложе. Он красивый мужчина. К тому же, я считаю, что интересно интересоваться чужой любовной жизнью!" – сказала Шер.

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Пара впервые пересеклась год назад на Неделе моды в Париже, когда общий друг дал номер Шер Александру.

"Это было действительно шокирующее, поскольку люди просто не сообщают мой номер. Я сказала всем своим друзьям: "Мы слишком стары, чтобы встречаться с очень молодыми мужчинами, и я никогда не влюблюсь посредством смс"", – вспомнила певица.

Шер отметила, что нарушила собственные правила по отношению к нынешнему парню, потому что он "просто такой особенный".

"Я люблю быть с ним. Он заставляет меня смеяться, и мы веселимся. Я поняла, что никогда не поздно. Если бы вы ознакомились со статистикой, то сказали бы: "Ну, эти отношения обречены". Но мы вместе год, и будь это всего год, оно бы того стоило. Я провела лучшее время".

Кроме романтических отношений, дуэт также является соавторами. Александр спродюсировал новый трек Шер "Drop Top Sleigh Ride", который попадет в ее будущий альбом "Christmas".

Шер сказала о своем любимом:

"Он отличный продюсер".

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