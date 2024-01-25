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Избранник Пренткович рассказал, как оказался с ней на Мальдивах

Тане Пренткович с детьми в северной части Индийского океана составил компанию ее гражданский муж Андрей Гонковский.

Автор: Дмитрий Сыч
Избранник Пренткович рассказал, как оказался с ней на Мальдивах
Гонковский причислил себя к "неидеальным людям"
instagram gonkovskiy

Тернопольская блогерша-миллионница Таня Пренткович отправилась отдыхать с сыновьями на Мальдивы. Затем вынырнула весть, что с ней там находится и неофициальный муж Андрей Гонковский.

Последний уехал в Польшу в качестве волонтера. Там он должен был вести мероприятие. Однако в сети появился кадр, на котором Андрей стоит рядом с Таней в ресторане на Мальдивах.

instagram gonkovskiy

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Предприниматель долго не комментировал это сообщение. А теперь посвятил теме ряд временных инстаграм-постов.

Как отметил Гонковский в одном из видео, на 11 января в Польше у него было запланировано мероприятие для украинских предпринимателей.

"Но уже когда я прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января для того, чтобы провести больше анонсов. И, соответственно, у меня были свободные дни. В это время моя жена летела на отдых с нашими детьми ".

instagram gonkovskiy

После отдыха на Мальдивах, отметил предприниматель, он вернулся в Варшаву, где провел вышеупомянутое мероприятие.

instagram gonkovskiy

Спутник Пренткович также сказал, что получил хорошую дозу хейта. А еще поблагодарил тех, кто его поддержал. Опубликовал только хорошие комментарии.

instagram gonkovskiy

"И да. Я решил несколько дней провести с ними. Возможно, зря. Возможно, ошибочно. Но уж как есть. Да, мы неидеальные люди... Иногда совершаем ошибки", – также оценил свой внезапный отдых деятель.

instagram gonkovskiy

instagram gonkovskiy

А медлил Андрей Гонковский, мол, потому, что не мог ответить всем. В связи с этим, по его словам, и записал видео.

instagram gonkovskiy

instagram gonkovskiy

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Ранее мы писали, что во время отдыха в Таиланде Злата Огневич сравнила себя с курицей-гриль.

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Теги:
Польша, Блогеры, критика, блогер, блогерша, отдых за границей, Пренткович, хейт, Мальдивы

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