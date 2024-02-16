Звезда Папика показала нежные кадры в ванне с цветком в волосах

Дарья Петрожицкая поделилась чувственным и игривым видео, снятым в ванной.

Дарья в ванной не купалась

Дарья Петрожицкая, снявшаяся со Станиславом Бокланом в "Папике", обнародовала нежные кадры из ванной. Съемка, правда, не касалась водных процедур.

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Сначала 32-летняя актриса показалась в купели с цветком. Растение женщина то держала в волосах, то улыбаясь покусывала.

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

Затем Дарья позировала возле ванны в черном платье на тонких бретелях, поглаживая свою руку.

instagram petrozhitskaya

instagram petrozhitskaya

В подписи публичная персона оставила всего два эмодзи – белое и черные сердечки.

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