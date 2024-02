Дженнифер Лопес блеснула в зодиакальном платье с рискованным декольте

Уже завтра, 16 февраля, у Дженнифер Лопес – день премьер. Она представит свой девятый студийный альбом "This Is Me... Now" и одноименную ленту. Это название артистка вспомнила в подписи к свежему посту с роскошным нарядом.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...