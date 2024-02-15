Дженнифер Лопес блеснула в зодиакальном платье с рискованным декольте

Жена Бена Аффлека покорила своим нарядом и Павла Зиброва.

Завтра у Джей Ло будет день премьер

Уже завтра, 16 февраля, у Дженнифер Лопес – день премьер. Она представит свой девятый студийный альбом "This Is Me... Now" и одноименную ленту. Это название артистка вспомнила в подписи к свежему посту с роскошным нарядом.

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Дже Ло снялась в длинном платье без бретелей с глубоким декольте. Пышная юбочная часть одежды была украшена зодиакальными символами. Также артистка надела митенки.

Образ исполнительница хита "Jenny from the Block" дополнила выразительными серьгами и макияжем.

"Премьера "This Is Me…Now"", – подписала кадры законная Бена Афлека, добавив эмодзи в виде своего зодиакального знака – Льва.

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

Разделы комментариев и "сердечек" до поста не обделены вниманием публики. Лайк зарубежной коллеге поставил и народный артист Украины Павел Зибров.

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Ранее мы писали, что жена Виктора Павлика показалось 14 февраля в полупрозрачном платье и написала о любви к себе.