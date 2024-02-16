Жена «Холостяка» Макса Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына

Как звездная пара назвала второго ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Украинская модель Дарья Хлистун объявила имя второго ребенка от брака с главным героем десятого сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» и профессионального пилота Макса Михайлюка. 6 февраля у звездной пары родился сын.

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На своей странице в Инстаграм Дарья призналась, что не планировала скрывать имя младенца от публики. Однако объявить его смогла только спустя десять дней. По словам 28-летней звезды подиумов, они с Максом растерялись и несколько раз меняли свое решение.

В роддоме мальчика назвали Тео, хотя во время беременности выбрали имя Амир. Но в итоге супруги записали ребенка в документах с совершенно другим именем — Димитрий.

«Хочу наконец-то сказать имя нашего сына. Не думайте, что тянули интригу или хотели подольше продержать в секрете. Мы просто растерялись и долго подбирали имя. На этот раз было очень тяжело. В роддоме дали ему — Theo. Когда была беременна, думала, что родится — Amir. Но в конечном итоге у нас — Dimitri», — написала Хлистун.

Напомним, что у Дарьи и Макса есть еще дочь Ариана, которой в апреле исполниться три года.

Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.