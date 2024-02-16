АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Школы» Лиза Василенко возобновила отношения с российским рэпером Моргенштерном

Впервые о разрыве пары заговорили в октябре прошлого года

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Школы» Лиза Василенко возобновила отношения с российским рэпером Моргенштерном
Звезда «Школы» Лиза Василенко возобновила отношения с российским рэпером Моргенштерном instagram.com/morgen_shtern

Украинская актриса и модель Лиза Василенко, наиболее известная по роли Лолиты Гавриленко в сериале «Школа» возобновила роман с российским рэпером Моргенштерном спустя три с половиной месяца после объявления в СМИ об их разрыве.

Читай также: Официально свободен: Кевин Костнер завершил развод с Кристин Баумгартнер

О том, что скандальная пара снова вместе стало известно после того, как Моргенштерн на своей странице в Инстаграм обнародовал новые фото с Василенко. В подписи к кадру артист поблагодарил Лизу за то, что она превращает его жизнь в кино. Украинка отреагировала на публикацию, оставив в комментариях эмодзи в виде красных сердец.

Напомним, что уроженка Днепропетровска и фигурантка базы «Миротворец» начала встречаться с певцом, признанным в России «иноагентом», в мае 2023 года. В 2021 году Василенко оскандалилась после заявление в одном из интервью, что  «лучше сдохнуть здесь [в России], чем в Украине». В конце прошлого года актриса жила в ОАЭ.

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Моргенштерн, шоу-бизнес, Елизавета Василенко, романы звезд

Статьи по теме

Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности

Личность дня

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK