Звезда «Школы» Лиза Василенко возобновила отношения с российским рэпером Моргенштерном

Впервые о разрыве пары заговорили в октябре прошлого года

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса и модель Лиза Василенко, наиболее известная по роли Лолиты Гавриленко в сериале «Школа» возобновила роман с российским рэпером Моргенштерном спустя три с половиной месяца после объявления в СМИ об их разрыве.

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О том, что скандальная пара снова вместе стало известно после того, как Моргенштерн на своей странице в Инстаграм обнародовал новые фото с Василенко. В подписи к кадру артист поблагодарил Лизу за то, что она превращает его жизнь в кино. Украинка отреагировала на публикацию, оставив в комментариях эмодзи в виде красных сердец.

Напомним, что уроженка Днепропетровска и фигурантка базы «Миротворец» начала встречаться с певцом, признанным в России «иноагентом», в мае 2023 года. В 2021 году Василенко оскандалилась после заявление в одном из интервью, что «лучше сдохнуть здесь [в России], чем в Украине». В конце прошлого года актриса жила в ОАЭ.

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Лиза Василенко и Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.