Официально свободен: Кевин Костнер завершил развод с Кристин Баумгартнер

Звездная пара распалась весной 2023 года

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Кевин Костнер и бывшая дизайнер сумок Кристин Баумгартнер официально больше не муж и жена. Согласно новым юридическим документам, полученным изданием ET, экс-влюбленные подписали соглашение о семейном урегулировании, которое кладет конец их судебной тяжбы из-за развода. Помимо расторжения брака, пара освобождается от прохождения курса «МИР» по обучению родителей эффективному совместному воспитанию.

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«Это соглашение заключено на основании следующего: стороны урегулировали процедуру расторжения брака и заключили письменное мировое соглашение о браке, разрешающее этот вопрос», — говорится в документах.

Соглашение касается опеки над тремя детьми Костнера и Баумгартнер — Кейденом, Хейсом и Грейс. В документах также говорится, что и Костнер, и Баумгартнер согласны с тем, что суд может заставить их пройти занятия, если в будущем возникнут проблемы с опекой.

Напомним, что Кристин подала на развод со звездой «Йеллоустоуна» 1 мая 2023 года после 18 лет брака. Причиной расторжения брака она назвала непримиримые разногласия, а датой расставания указала 11 апреля. Костнер должен будет выплачивать Баумгартнер в виде ежемесячных алиментов на детей 63 209 долларов.

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