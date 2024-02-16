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Оля Цибульская озвучила имена своих главных конкуренток в украинском шоу-бизнесе

За творчеством каких исполнительниц следит Цибульская

Автор: Коваленко Наталья
Оля Цибульская озвучила имена своих главных конкуренток в украинском шоу-бизнесе
Оля Цибульская озвучила имена своих главных конкуренток в украинском шоу-бизнесе instagram.com/cybulskaya

Украинская ведущая и певица Оля Цибульская высказалась о конкуренции в украинском шоу-бизнесе. В новом выпуске шоу «Чат дівчат» на YouTube-канале Люкс.ФМ артистка отметила, что если твое творчество никто не критикует, то значит оно никому неинтересно.

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Звезда за конкуренцию в музыкальной сфере, однако считает, что она должна быть «экологичной» без зависти. «Я за конкуренцию. В какой-то момент, когда меня начали игнорировать и критиковать, я поняла, что меня признали конкуренткой. Это показатель, что на правильном пути, что то, что я делаю, стоит внимания. Когда тебя не обсуждают, не пытаются стереть, дискриминировать, подвергнуть критике — ты не заметен, ты не интересен, не занимаешь никакого места на рынке, не конкурент», — поделилась Оля.

Своими главными конкурентами Цибульская называет TAYANNA, Олю Полякову и Злату Огневич. Однако добивила, что чувствует конкуренцию со всеми украинскими артистками, которые занимают места на вершинах ТОПов в Spotify.

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Теги:
шоу-бизнес, Оля Цибульская

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