Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту

Анна Тринчер считает, что мысли нужно подбирать, как наряды.

Анна Тринчер продемонстрировала в блоге новые гардеробные решения. В этот раз звезда сериала "Школа" снялась в сетчатом платье.

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На подборке кадров 22-летняя киевлянка чувственно изгибается, показывая свою фигуру. Сообщение актриса и блогерша-миллионница посвятила не только нарядам.

"Учись подбирать свои мысли, как выбираешь одежду утром. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее)", – отметила в подписи бывшая жена блогера Александра Волошина.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

"Увлекаюсь тобой. Очень красиво".

"Невероятная".

"Кошка".

"Просто роскошная. Сильная и весьма умная!" – говорится в комментариях.

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Напомним, что в День святого Валентина Анна Тринчер также показала оригинальный образ. В то же время она написала: "Но в этот день лучше быть с любимым и без образа, правда?)"