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Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту

Анна Тринчер считает, что мысли нужно подбирать, как наряды.

Автор: Дмитрий Сыч
Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту
Тринчер родом из Киева
instagram annatrincher_official

Анна Тринчер продемонстрировала в блоге новые гардеробные решения. В этот раз звезда сериала "Школа" снялась в сетчатом платье.

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На подборке кадров 22-летняя киевлянка чувственно изгибается, показывая свою фигуру. Сообщение актриса и блогерша-миллионница посвятила не только нарядам.

"Учись подбирать свои мысли, как выбираешь одежду утром. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее)", – отметила в подписи бывшая жена блогера Александра Волошина.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

  • "Увлекаюсь тобой. Очень красиво".
  • "Невероятная".
  • "Кошка".
  • "Просто роскошная. Сильная и весьма умная!" – говорится в комментариях.

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Напомним, что в День святого Валентина Анна Тринчер также показала оригинальный образ. В то же время она написала: "Но в этот день лучше быть с любимым и без образа, правда?)"

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Теги:
одежда, стиль, фото, платье, шоу-бизнес, образ, блогерша, Анна Тринчер

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