Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту
Анна Тринчер считает, что мысли нужно подбирать, как наряды.
Тринчер родом из Киева
instagram annatrincher_official
Анна Тринчер продемонстрировала в блоге новые гардеробные решения. В этот раз звезда сериала "Школа" снялась в сетчатом платье.
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На подборке кадров 22-летняя киевлянка чувственно изгибается, показывая свою фигуру. Сообщение актриса и блогерша-миллионница посвятила не только нарядам.
"Учись подбирать свои мысли, как выбираешь одежду утром. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее)", – отметила в подписи бывшая жена блогера Александра Волошина.
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
instagram annatrincher_official
- "Увлекаюсь тобой. Очень красиво".
- "Невероятная".
- "Кошка".
- "Просто роскошная. Сильная и весьма умная!" – говорится в комментариях.
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Напомним, что в День святого Валентина Анна Тринчер также показала оригинальный образ. В то же время она написала: "Но в этот день лучше быть с любимым и без образа, правда?)"