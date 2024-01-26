Мишина показала проступающие сквозь купальник соски – в комментариях баталии

Пока Ксения Мишина отдыхает на Бали и постит фото и видео в купальниках, между ее фанами и хейтерами актрисы происходят словесные стычки.

Ксения Мишина публикует фото и видео с отдыха с начала января

Ксения Мишина с начала января публикует в своем блоге отчеты по отдыху. 34-летняя уроженка Севастополя улетела со своим 11-летним сыном на Бали.

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Самые свежие публикации исполнительница главных ролей в фильмах "Искушение", а также сериалах "Клятва врача" и "Зломолчание", посвятила купаниям под водопадом.

В самоснятом видео Ксения демонстрирует свой купальник, из-под которого виднеются соски, а также мурашки на коже. Позади нее – водный каскад.

"Изучать мир. Находить красоту. Хранить ее в себе", – подписала пост Мишина.

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

В комментариях пылают споры о том, стоит ли публичным персонам выставлять напоказ улыбающийся полуголый отдых, пока в Украине продолжается война. Кое-кто также поделился советами по купанию в таких местах:

instagram misha.k.ua

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Ранее мы писали, что Анна Саливанчук ответила критикам, которые высказались против ее отдыха на Мадейре. Там актриса побывала с коллегой Наталкой Денисенко.