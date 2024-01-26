Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун рассказала о своем опыте онлайн-знакомств

Актриса ходила на свидания с осужденным преступником и мужчиной, получившим «20 000 инъекций героина»

Автор: Коваленко Наталья

Голливуская актриса Шэрон Стоун в новом интервью британской газете The Times рассказывала о своем неоднозначном опыте онлайн-знакомств. 65-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» вспомнила, как ходила на свидания с преступником, который сидел в тюрьме, и наркоманом, который сделал 20 000 инъекций героина.

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Со вторым мужчиной Стоун познакомилась в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе, но быстро ушла из свидания, увидев у него коктель с абсентом. «Я говорю официанту: "Я выпью стакан воды". У него был коктейль: абсент или что-то в этом роде. И я сказала: "Извините, я не могу остаться"», — поделилась она.

Тем не менее, Стоун призналась, что у нее также был и положительный опыт использования приложений для знакомств, в том числе два романа во время пандемии COVID-19, которые так и оставались виртуальными.

«Я была почти как терапевт. Тот, чья жена сказала ему, что хочет развода, и что у них двое маленьких детей. Он изо всех сил пытался это обработать. А [другой] расстался со своей девушкой. Она забеременела и вместо того, чтобы выйти замуж, сделала аборт… Он все еще очень любил ее, и я помогла ему с этим справиться. Это было действительно полезно для нас обоих. Я не знаю, как это объяснить», — призналась Шэрон.

Актриса призналась, что надеется найти свою настоящую любовь в 2024 году. «Это год, когда я хочу влюбиться — на 100 процентов», — сказала Стоун.

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