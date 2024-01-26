"Птица, лети!": Тина Кароль предстала на чувственных фото в перьях

Татьяна Либерман мотивирует своих подписчиков на поиск собственных особенностей.

Тина Кароль 25 января, в день своего 39-летия, осуществила не только премьеру свежей песни "Троянди" с клипом, она также поделилась кадрами в нежном образе. Фотографии выставлены в инстаграме певицы.

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Для снимков артистка позировала в шубе из тонких перьев. Она снялась босиком сидя и лежа на полу студии.

В подписи к кадрам Тина Кароль поделилась философскими взглядами:

"Каждый выбирает свой путь. Никогда не идите против своего сердца. Успех наступит, потому что вы уникальны, не нужно подстраиваться под стандарты и тренды. Ищите свою личность и особенность. Спасибо всем за поздравления".

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

"Спасибо, что мотивируете и вдохновляете нас".

"Глядя на шубку, хочется сказать: "Птичка, пусть твоя жизнь будет просторной и окрыленной мечтами!"

"Птица, лети!"

"Хорошая наша Тина Кароль", – прокомментировали пост подписчики исполнительницы.

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Напомним о том, в каком наряде видит себя на обложке глянца Леся Никитюк.