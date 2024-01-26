"Птица, лети!": Тина Кароль предстала на чувственных фото в перьях
Татьяна Либерман мотивирует своих подписчиков на поиск собственных особенностей.
Тине Кароль исполнилось 39
instagram tina_karol
Тина Кароль 25 января, в день своего 39-летия, осуществила не только премьеру свежей песни "Троянди" с клипом, она также поделилась кадрами в нежном образе. Фотографии выставлены в инстаграме певицы.
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Для снимков артистка позировала в шубе из тонких перьев. Она снялась босиком сидя и лежа на полу студии.
В подписи к кадрам Тина Кароль поделилась философскими взглядами:
"Каждый выбирает свой путь. Никогда не идите против своего сердца. Успех наступит, потому что вы уникальны, не нужно подстраиваться под стандарты и тренды. Ищите свою личность и особенность. Спасибо всем за поздравления".
instagram tina_karol
instagram tina_karol
instagram tina_karol
instagram tina_karol
- "Спасибо, что мотивируете и вдохновляете нас".
- "Глядя на шубку, хочется сказать: "Птичка, пусть твоя жизнь будет просторной и окрыленной мечтами!"
- "Птица, лети!"
- "Хорошая наша Тина Кароль", – прокомментировали пост подписчики исполнительницы.
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Напомним о том, в каком наряде видит себя на обложке глянца Леся Никитюк.