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Брежнева в нежном платье показала, как скучает по родному человеку

VERA представила черно-белое муд-видео на песню Голос из украиноязычного мини-диска.

Автор: Дмитрий Сыч
Брежнева в нежном платье показала, как скучает по родному человеку
Вера Брежнева родом из Днепродзержинска
youtube vera

Вера Брежнева, которая ныне представляется публике как VERA, поделилась муд-видео на трек "Голос". Композицию она записала с коллегой Филиппом Коляденко.

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Произведение обнародовано на официальном ютюб-канале певицы. Это черно-белый ролик, героиней которого стала сама Вера. В видео она ходит возле блестящего предмета, трогает его и поет. Для съемки 41-летняя экс-виагрянка нарядилась в нежное платье на тонких бретелях.

"Когда единственная возможность быть рядом – услышать родной голос: в трубке или в воспоминаниях... Дающий поддержку и веру в лучшее, согревающий и поддерживающий… Закрываешь глаза, слышишь голос – и кажется, будто тебе шепчут на ушко, будто человек рядом", – говорится в подписи к клипу.

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Ранее мы писали, что Вера Брежнева снялась для нового клипа на Киевском море.

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Теги:
премьера, музыка, клип, песня, Вера Брежнева, шоу-бизнес

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