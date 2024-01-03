Николь Шерзингер впечатлила публику появлением в откровенном золотистом платье
Бывшая участница The Pussycat Dolls несколько запоздало поздравила подписчиков по случаю Нового года.
Николь Шезингер за 4 часа собрала своим новым постом более 37 тысяч лайков. Публике пришлось по душе ее видео в оригинальном платье.
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45-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls снялась на фоне объекта, напоминавшего массивную дверь банковского хранилища. Певица и танцовщица позировали в золотистом наряде. Это было платье с одним длинным рукавом и обнаженными боками. Две шлейки держались на одном плече, а в юбочной части был разрез.
"Шерзи, Ник Шерзи. Счастливого Нового года!" – подписала ролик артистка, сославшись на известную фразу из бондианы.
Публика в комментариях поделилась впечатлениями от образа Николь, а еще просит ее выпустить новую музыку:
- "Счастливого Нового года, королева! В ожидании новых песен в этом году!"
- "Красивая грудь".
- "И ягодицы".
- "Блестящая".
- "Так нам достанутся новые песни?"
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