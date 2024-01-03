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Николь Шерзингер впечатлила публику появлением в откровенном золотистом платье

Бывшая участница The Pussycat Dolls несколько запоздало поздравила подписчиков по случаю Нового года.

Автор: Дмитрий Сыч
Николь Шерзингер впечатлила публику появлением в откровенном золотистом платье
У Николь – 6,2 млн подписчиков
instagram nicolescherzinger

Николь Шезингер за 4 часа собрала своим новым постом более 37 тысяч лайков. Публике пришлось по душе ее видео в оригинальном платье.

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45-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls снялась на фоне объекта, напоминавшего массивную дверь банковского хранилища. Певица и танцовщица позировали в золотистом наряде. Это было платье с одним длинным рукавом и обнаженными боками. Две шлейки держались на одном плече, а в юбочной части был разрез.

"Шерзи, Ник Шерзи. Счастливого Нового года!" – подписала ролик артистка, сославшись на известную фразу из бондианы.

instagram nicolescherzinger

Публика в комментариях поделилась впечатлениями от образа Николь, а еще просит ее выпустить новую музыку:

  • "Счастливого Нового года, королева! В ожидании новых песен в этом году!"
  • "Красивая грудь".
  • "И ягодицы".
  • "Блестящая".
  • "Так нам достанутся новые песни?"

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Ранее мы писали о пикантном образе звезды сериала "Школа" Анны Тринчер. Актриса снялась в пальто на голую грудь.

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Теги:
одежда, Новый год, певица, платье, шоу-бизнес, поздравление, Николь Шерзингер, Pussycat Dolls

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