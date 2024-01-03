Ушел из жизни 71-летний внук поэта Ивана Франко Юрий Юрачковский

Он работал в Институте кибернетики АН Украины и был чемпионом Украины по бриджу

Автор: Коваленко Наталья

В Киеве умер правнук знаменитого украинского писателя Ивана Франко Юрий Юрачковский. О том, что известного ученого и чемпиона по бриджу не стало 2 января на 72-м году жизни сообщил в Facebook Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

Читай также: Участница «Холостяка-12» Виктория Варлей беременна первенцем

«С грустью извещаем, что вчера ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скучаем вместе с вами. Пусть душа г-на Юрия покоится в мире. Вечная ему память», — говорится в сообщении.

Юрий Юрачковский с отцом Павлом Юрачковским, мамой Зиновией-Ростиславой Франко, дедушкой Тарасом Франко и братом Андреем facebook.com/dimfranka

Юрачковский.начинал свою карьеру инженером в Институте геронтологии, а затем стал старшим научным сотрудником в Институте кибернетики АН Украины. В 2001 году он уехал в США, где работал 10 лет.

Юрий увлекался бриджем и даже был чемпионом и обладателем кубка Украины по этой игре. Кроме того, он возглавлял Киевскую федерацию спортивного бриджа и был вице-президентом украинской федерации.

С 1975 года Юрачковский был женат на Любови Николаевной Коваль. Их единственный сын Даниил сейчас служит в ВСУ.

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.