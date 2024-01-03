"Умбрийский побег": внучка Ротару показала эффектный аутфит и итальянский вид

Соня Евдокименко снялась в колоритном отеле, расположенным между Умбрией и Тосканой.

Соня Евдокименко, 22-летняя внучка Софии Ротару, начала 2024-й в своем инстаграме с итальянских кадров. Модель и блогерша (164 тыс. подписчиков) опубликовала ряд фото.

Читай также: "Все откровеннее": блогерша Верба похвалилась грудью в облегающем топе в Италии

Сначала дочь Руслана Евдокименко показалась в колоритном интерьере с камином, большими плетеными корзинами, картинами и вазонами. Затем выложила пейзажно-архитектурные изображения.

"Умбрийский побег", – подписала на английском кадры Соня.

В геолокации к кадрам указан Кастелло ди Рескио – пятизвездочный отель в Умбрии, который прежде был замком. Он включает бассейн в окружении ландшафтных садов.

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

Читай также: Неплях с "ракушками" на груди покаталась на лодке в Италии

Раньше мы писали, что Наталка Денисенко находится с сыном в одесской гостинице. Там она наслаждается джакузи с морским видом.