Победительница Холостяка показала новогодний поцелуй с избранником в Вене

Екатерина Лозовицкая поделилась кадрами со светящейся австрийской улицы.

Екатерина Лозовицкая, победительница 12-го "Холостяка" с Алексом Топольским, показала праздничную прогулку в Вене (Австрия). Модель прошлась по людной и сияющей улице со своим избранником.

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Блогерша, сообщениями которой интересуется почти четверть миллиона пользователей, начала с фотографии поцелуя. Затем выставила еще три своих отдельных кадра.

Пара прогулялась в пуховиках с оригинальными чашеками в виде мухоморов.

"2024, верим в тебя", – обратилась к новому году Екатерина.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

В комментариях влюбленным оставили как добрые пожелания, так и иронические строки:

instagram kateryna_lozovytska

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Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своего избранника. Правда, скрыла его лицо.