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Победительница Холостяка показала новогодний поцелуй с избранником в Вене

Екатерина Лозовицкая поделилась кадрами со светящейся австрийской улицы.

Автор: Дмитрий Сыч
Победительница Холостяка показала новогодний поцелуй с избранником в Вене
Пользователи постоянно публикуют свои предположения насчет спутника Лозовицкой
instagram kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая, победительница 12-го "Холостяка" с Алексом Топольским, показала праздничную прогулку в Вене (Австрия). Модель прошлась по людной и сияющей улице со своим избранником.

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Блогерша, сообщениями которой интересуется почти четверть миллиона пользователей, начала с фотографии поцелуя. Затем выставила еще три своих отдельных кадра.

Пара прогулялась в пуховиках с оригинальными чашеками в виде мухоморов.

"2024, верим в тебя", – обратилась к новому году Екатерина.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

В комментариях влюбленным оставили как добрые пожелания, так и иронические строки:

instagram kateryna_lozovytska

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Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своего избранника. Правда, скрыла его лицо.

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Теги:
Новый год, Австрия, Вена, путешествия, модель, Холостяк, личная жизнь, личная жизнь звезд, Екатерина Лозовицкая

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