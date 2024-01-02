Победительница Холостяка показала новогодний поцелуй с избранником в Вене
Екатерина Лозовицкая поделилась кадрами со светящейся австрийской улицы.
Екатерина Лозовицкая, победительница 12-го "Холостяка" с Алексом Топольским, показала праздничную прогулку в Вене (Австрия). Модель прошлась по людной и сияющей улице со своим избранником.
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Блогерша, сообщениями которой интересуется почти четверть миллиона пользователей, начала с фотографии поцелуя. Затем выставила еще три своих отдельных кадра.
Пара прогулялась в пуховиках с оригинальными чашеками в виде мухоморов.
"2024, верим в тебя", – обратилась к новому году Екатерина.
В комментариях влюбленным оставили как добрые пожелания, так и иронические строки:
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Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своего избранника. Правда, скрыла его лицо.