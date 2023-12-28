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Звезда фильма «Пара на праздники» Эмма Робертс показала, как подрос ее сын Роудс

Актриса поздравила наследника с трехлетием

Автор: Коваленко Наталья
Звезда фильма «Пара на праздники» Эмма Робертс показала, как подрос ее сын Роудс
Звезда фильма «Пара на праздники» Эмма Робертс показала, как подрос ее сын Роудс
Getty Images

Американская актриса Эмма Робертс, которая является племянницей обладательницы «Оскара» Джулии Робертс, отпраздновала несколько ярких событий со своим сыном Роудсом и поделилась фотографиями. 32-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» и фильма «Пара на праздники» обычно держит сына в тени. Однако на днях она поделилась в социальных сетях его редким снимком на Рождество. Два дня спустя она вернулась в Instagram, чтобы поздравить мальчика с днем рождения.

На Рождество Эмма загрузила кадр с Роудсом, играющего с одной из своих игрушек. Он одет в праздничную пижаму с Санта-Клаусом, а в волосах у него фиолетовый бант.

27 декабря по случаю трехлетия единственного наследника Робертс запостила черно-белый снимок с именинником, сделанный профессиональный фотографом. «С днем рождения, самая милая душа. Я люблю тебя, Родос! Вот и 3!», — подписала актриса.

Напомним, что отцом сына Эммы является ее бывший бойфренд Гаррет Хедлунд, с которым она рассталась в январе 2022 года.

Ранее мы писали, что Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном.

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Теги:
Джулия Робертс, шоу-бизнес, дети звезд, Эмма Робертс

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