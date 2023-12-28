Звезда фильма «Пара на праздники» Эмма Робертс показала, как подрос ее сын Роудс
Актриса поздравила наследника с трехлетием
Американская актриса Эмма Робертс, которая является племянницей обладательницы «Оскара» Джулии Робертс, отпраздновала несколько ярких событий со своим сыном Роудсом и поделилась фотографиями. 32-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» и фильма «Пара на праздники» обычно держит сына в тени. Однако на днях она поделилась в социальных сетях его редким снимком на Рождество. Два дня спустя она вернулась в Instagram, чтобы поздравить мальчика с днем рождения.
На Рождество Эмма загрузила кадр с Роудсом, играющего с одной из своих игрушек. Он одет в праздничную пижаму с Санта-Клаусом, а в волосах у него фиолетовый бант.
27 декабря по случаю трехлетия единственного наследника Робертс запостила черно-белый снимок с именинником, сделанный профессиональный фотографом. «С днем рождения, самая милая душа. Я люблю тебя, Родос! Вот и 3!», — подписала актриса.
Напомним, что отцом сына Эммы является ее бывший бойфренд Гаррет Хедлунд, с которым она рассталась в январе 2022 года.
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