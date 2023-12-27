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Как ровесница дочерей: 74-летняя Вера Вонг показала семейные фото

Дизайнер устроила рождественскую фотосессию с наследницами

Автор: Коваленко Наталья
Как ровесница дочерей: 74-летняя Вера Вонг показала семейные фото
Как ровесница дочерей: 74-летняя Вера Вонг показала семейные фото Фото: instagram.com/verawanggang

Популярный американский дизайнер китайского происхождения Вера Вонг похвасталась кадрами из новой фотосессии по случаю зимних праздников. На Рождество 74-летняя модельер поделилась в Инстаграм редкими снимками, где позировала со своими двумя дочерями.

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Вонг присоединилась к 33-летней Сесилии и 30-летней Жозефине во время групповой съемки в их семейном доме на фоне стола, огромных окон и двух новогодних елок. Разница в возрасте в сорок лет казалась неразличимой, поскольку звездная мама и дочери выглядели ровестницами в бирюзовых вечерних платьях.

Отметим, что Сесилия и Жозефина являются приемными детьми дизайнера и ее покойного мужа, американского инвестора и застройщика Артура Беккера.

Дочери Веры Вонг Фото: instagram.com/verawanggang
Дочери Веры Вонг Фото: instagram.com/verawanggang

Вера Вонг с дочерями Фото: instagram.com/verawanggang
Вера Вонг с дочерями Фото: instagram.com/verawanggang

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

 

 

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Теги:
Рождество, дети звезд

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