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Ким Кардашьян запостила фото с рождественской вечеринки со всеми четырьмя детьми

Светская львица похвасталась праздничной фотосессией с сыновьями и дочерями от Канье Уэста

Автор: Коваленко Наталья
Ким Кардашьян запостила фото с рождественской вечеринки со всеми четырьмя детьми
Ким Кардашьян запостила фото с рождественской вечеринки со всеми четырьмя детьми instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян опубликовала первые официальные фотографии со своей рождественской вечеринки, на которых она изображена со всеми своими детьми от брака с рэпером Канье Уэстом.

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43-летняя звезда реалити-шоу и основательница бренда Skims поделилась в Инстаграм снимками, где она позировала на фоне огромного количества новогодних елок в роскошном платье от Mugler в компании дочерей и сыновей.

10-летняя Норт и 5-летняя Чикаго появились на празднике в одежде белого, светло-голубого и серебристого цвета, а 8-летний Сэйнт и 4-летний Псалм выбрали наряды черного цвета.

На одном из кадров к Ким и ее наследникам присоединилась ее младшая сестра Хлои Кардашьян с 5-летней дочерью Тру и годовалым сыном Татумом. В роли авторов снимков выступил фотограф Пьер Снэп.

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

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Теги:
Ким Кардашьян, Рождество, шоу-бизнес, дети звезд

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