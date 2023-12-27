В родном городе Шакиры появилась статуя певицы

Открытие скульптуры посетили родители исполнительницы

Автор: Коваленко Наталья

Одну из самых успешных латиноамериканских исполнительниц Шакиру удостоили статуи в Колумбии. Во вторник, 26 декабря, 46-летняя обладательница «Грэмми» объявила, что в ее родном городе Барранкилья установили бронзовую скульптуру в ее честь.

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На своей странице в Instagram показала, как художник Йино Маркес с помощью статуи воспроизвел ее танцевальное движение из ее клипа «Hips Don't Lie» 2005 года.

На нескольких фотографиях из подборки возле памятника Шакире позировали ее родители Нидия и Уильям. Также на снимках замечен мэр Барранкильи.

В табличке возле статуи говорится: «Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант, голос, который движет массами, и босые ноги, идущие на благо детства и человечества. Скульптура Шакиры, отлитая из бронзы, высотой 6,50 метра, исполняющая свой культовый танец живота. Края алюминиевой юбки символизируют волны моря и реки. Поднятые руки и вертикально сложенные кисти представляют собой предел трансцендентности».

«Мне очень приятно поделиться этим с родителями и особенно с мамой в ее день рождения. Ох уж эта преданность делу. Это слишком много для моего маленького сердца», — прокомментировала Шакира.

В Колумбии появилась шестиметровая статуя певицы Шакиры Фото: instagram.com/shakira

В Колумбии появилась шестиметровая статуя певицы Шакиры Фото: instagram.com/shakira

В Колумбии появилась шестиметровая статуя певицы Шакиры Фото: instagram.com/shakira

В Колумбии появилась шестиметровая статуя певицы Шакиры Фото: instagram.com/shakira

В Колумбии появилась шестиметровая статуя певицы Шакиры Фото: instagram.com/shakira

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