Мисс Украина Вселенная показала тренировку для ягодиц в облегающем наряде

Олеся Стефанко отметила, что ей весьма нравится виполнять упражнения для пятой точки.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2011 года Олеся Стефанко выложила видео, в котором тренирует ягодицы. 35-летняя уроженка Ковалевки (Ивано-Франковщина), годами живущая в США, пользуется комплексом упражнений.

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Мать двоих детей тренировалась в облегающем спортивном наряде. Она позировала на фоне зеркала, позволяющего отслеживать движения участницы конкурсов красоты с двух сторон.

"Ва вас ждет новая тренировка! На этот раз это тренировка для ягодиц – части тела, которую мне больше нравится тренировать", – подписала ролик Олеся.

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

"Вы такая подтянутая, удивительно".

"Мне это нравится! Спасибо, Олеся!"

"По душе твой фитнес".

"Так круто", – отозвались пользователи.

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Ранее мы писали, что Илона Гвоздева скучает по ягодицам, которые имела во времена активных занятий спортом.