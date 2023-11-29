Мисс Украина Вселенная показала тренировку для ягодиц в облегающем наряде
Олеся Стефанко отметила, что ей весьма нравится виполнять упражнения для пятой точки.
Олеся Стефанко живет в США
instagram olesiastefanko
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2011 года Олеся Стефанко выложила видео, в котором тренирует ягодицы. 35-летняя уроженка Ковалевки (Ивано-Франковщина), годами живущая в США, пользуется комплексом упражнений.
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Мать двоих детей тренировалась в облегающем спортивном наряде. Она позировала на фоне зеркала, позволяющего отслеживать движения участницы конкурсов красоты с двух сторон.
"Ва вас ждет новая тренировка! На этот раз это тренировка для ягодиц – части тела, которую мне больше нравится тренировать", – подписала ролик Олеся.
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
instagram olesiastefanko
- "Вы такая подтянутая, удивительно".
- "Мне это нравится! Спасибо, Олеся!"
- "По душе твой фитнес".
- "Так круто", – отозвались пользователи.
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Ранее мы писали, что Илона Гвоздева скучает по ягодицам, которые имела во времена активных занятий спортом.