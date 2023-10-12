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Как быстро придать объем тонким волосам: простой бьюти-лайфхак от Эльзы Хоск

Берите на заметку!

Автор: Мельник Анна
Как быстро придать объем тонким волосам: простой бьюти-лайфхак от Эльзы Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

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Пышные объемные волосы — мечта каждой из нас. Но что делать, если волосы тонкие и легкие, и из-за этого прическе явно не хватает пышности? С этой проблемой можно справиться самыми разными способами. К примеру, помочь может правильный уход, стрижка и еще несколько бьюти-лайфхаков. Одним из них поделилась знаменитая шведская супермодель Эльза Хоск. На днях девушка опубликовала несколько новых снимков на своей странице в instagram, на которых позирует с красивой укладкой.

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa
Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

Эльза всего лишь напомнила, что если менять пробор, то прическа всегда будет объемной. Если волосы «опали» и выглядят плоскими, то перекиньте их на другой боковой пробор. Укладка молниеносно приобретет пышность и будет снова радовать своим восхитительным видом. Кроме того, для такого трюка даже не понадобятся средства для стайлинга, что поможет сохранить волосы более здоровыми.

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa
Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

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Теги:
Эльза Хоск, лайфхак, прическа, красота

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