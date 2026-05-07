Сияние вместо фильтров: как подготовить кожу к лету и чувствовать себя уверенно

Секреты безупречной подготовки к пляжному сезону

Автор: Мельник Анна

Как подготовить кожу к лету и чувствовать себя уверенно

Лето часто застает нас врасплох: еще вчера мы выбирали уютные свитеры, а сегодня витрины с купальниками намекают на близость пляжного сезона. Но подготовка к жаркому сезону — это не изнурительные диеты или попытки достичь надуманного совершенства. Новая философия красоты призывает сменить фокус с сантиметров на здоровье кожи: напитанной, увлажненной и сияющей, в которой вы будете чувствовать себя комфортно даже без фильтров в соцсетях.

Рассказываем про 5 ключевых ритуалов, которые помогут вашей коже «проснуться» после холодов и встретить солнце во всеоружии:

Бережное отшелушивание

Пилинг раз в неделю поможет избавиться от ороговевших клеток, которые делают цвет лица тусклым. Особое внимание уделяйте локтям и коленям, но помните: кожа — это не кухонная столешница, действуйте мягко.

Глубокое увлажнение

Увлажненная кожа лучше отражает свет и выглядит здоровой. Наносите лосьон сразу после душа на влажное тело, чтобы запечатать влагу, и не забывайте пить достаточно воды в течение дня.

Безопасный «предзагар»

Чтобы не чувствовать себя слишком бледной в первые жаркие дни, воспользуйтесь качественным автозагаром. Это поможет выровнять тон и добавить уверенности, однако помните, что такой загар не заменяет защиту от солнца.

SPF как главный аксессуар

Солнцезащитный крем с высоким фактором — это залог здоровья, а не препятствие для загара. Наносите его повторно каждые 2 часа и не забывайте про деликатные зоны: лицо, декольте и плечи.

Деликатный уход

Летом кожа и так страдает от соли, хлора и жары. Выбирайте средства с легкими текстурами и избегайте агрессивных формул или масел, которые могут вызвать раздражение под прямыми лучами солнца.